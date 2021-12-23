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"Ке-е-е-е-евин!": тест по второй части фильма "Один дома"

"Ке-е-е-е-евин!": тест по второй части фильма "Один дома"

Автор:
23 декабря 2021 09:41
Сообщество : Кино
Метки: Один дома 2   Тесты   кинотесты   один дома   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Криса Коламбуса   тесты по фильмам девяностых   
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"Один дома 2" стал одним из самых кассовых фильмов 1992 года. Продолжения редко получаются хорошими, но не в этом случае. Насколько внимательно вы смотрели вторую часть?
Начнём с простого... В какой город прилетел Кевин вместо Флориды?
1/8Начнём с простого... В какой город прилетел Кевин вместо Флориды?
Они были "мокрыми бандитами", а стали...
2/8Они были "мокрыми бандитами", а стали...
В какой отель заселился Кевин?
3/8В какой отель заселился Кевин?
С каким будущим президентом столкнулся Кевин в отеле?
4/8С каким будущим президентом столкнулся Кевин в отеле?
Как звали персонажа, которого сыграл Роб Шнайдер?
5/8Как звали персонажа, которого сыграл Роб Шнайдер?
К какому дяде хотел наведаться Кевин?
6/8К какому дяде хотел наведаться Кевин?
Как назывался магазин, который посетил Кевин, а также тот, который собирались ограбить Гарри и Марвин?
7/8Как назывался магазин, который посетил Кевин, а также тот, который собирались ограбить Гарри и Марвин?
В каком месте Кевин встретился со своей мамой?
8/8В каком месте Кевин встретился со своей мамой?

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Метки: Один дома 2   Тесты   кинотесты   один дома   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Криса Коламбуса   тесты по фильмам девяностых   
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