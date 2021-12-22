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Самые комментируемые посты на Фишках в 2021 году

Самые комментируемые посты на Фишках в 2021 году (20 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 10:59
Метки: Fishki.net   итоги 2021   итоги 2021 года   комментарии   комментируемые посты   подборки   фишки   
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Что же обсуждали на Фишках активнее прочего? Спойлер: много политики и коронавирус.
Вот эти посты комментировали в 2020-м году на Фишках.

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Метки: Fishki.net   итоги 2021   итоги 2021 года   комментарии   комментируемые посты   подборки   фишки   
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Антон Час назад
А вы удивляетесь, почему так много чернухи на фишках... Что "хавают", то и суют.
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