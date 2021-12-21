Популярные средства защиты от волн 5G излучали радиацию

Помните Виктория Боня, Никита Михалков и другие известные фрик-персонажи выступали против вышек 5G
Не только в России есть такие уникумы. В Европе тоже предостаточно борцов против "зомбирования" мобильных волн.
Понимая, что идти крестовым походом против вышек - это утопия.
Особо предприимчивые делают специальные девайсы, спасающие от губительного влияния волн 5G.
Кулоны, маска для сна и браслеты различных марок были изучены специальным органом по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) в Голландии. ANVS установил, что эти девайсы оказались радиоактивными, ношение которых вредит здоровью.
Якобы защитные предметы, которые впаривались наивным как защитные средства от вредоносных волн, в реальности сами излучали радиацию. Специалисты утверждают, что если долго носить эти штуоквины, то они не только могут нанести вред вашей коже и не только.
"Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК. Уровень радиации, измеренный на исследуемых продуктах, невелик. Однако в случае длительного и непрерывного ношения этих проверенных продуктов (в течение всего года 24 часа в сутки) строгое предельное значение в Нидерландах для воздействия излучения на кожу может быть превышено", - говорится в заявлении ANVS.
В голове только один вопрос, неужели шапочки из фольги больше не работают?
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