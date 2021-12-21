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Популярные средства защиты от волн 5G излучали радиацию

Популярные средства защиты от волн 5G излучали радиацию (13 фото)

Автор:
21 декабря 2021 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Никита Михалков   виктория боня   излучение   интересмно   радиация   
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Помните Виктория Боня, Никита Михалков и другие известные фрик-персонажи выступали против вышек 5G

Не только в России есть такие уникумы. В Европе тоже предостаточно борцов против "зомбирования" мобильных волн.

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Понимая, что идти крестовым походом против вышек - это утопия.

Особо предприимчивые делают специальные девайсы, спасающие от губительного влияния волн 5G.


Кулоны, маска для сна и браслеты различных марок были изучены специальным органом по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) в Голландии. ANVS установил, что эти девайсы оказались радиоактивными, ношение которых вредит здоровью.

Якобы защитные предметы, которые впаривались наивным как защитные средства от вредоносных волн, в реальности сами излучали радиацию. Специалисты утверждают, что если долго носить эти штуоквины, то они не только могут нанести вред вашей коже и не только.

"Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК. Уровень радиации, измеренный на исследуемых продуктах, невелик. Однако в случае длительного и непрерывного ношения этих проверенных продуктов (в течение всего года 24 часа в сутки) строгое предельное значение в Нидерландах для воздействия излучения на кожу может быть превышено", - говорится в заявлении ANVS.


В голове только один вопрос, неужели шапочки из фольги больше не работают?

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Метки: Ynews   Никита Михалков   виктория боня   излучение   интересмно   радиация   
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5  комментариев
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2k
sedoisever Час назад
Вот дураки... Ели применять эту защиту, то на чип обновления не будут приходить и он быстро станет лагать.
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5k
au3 23 минуты назад
Удивлен, что это хрня радиоактивна - дешевле же делать из металолома. Разве что из Чернобыля очень по дешевке лома достали
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184
Шурман Час назад
Сколько же идиотов . Жена сегодня включила ОРТ а там про сектантов было , к слову телик вообще не смотрю от слова вообще , я за одну передачу столько идиотов увидел .
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184
Шурман Александр Невский Час назад
Смысла от него нет , вроде бы и большой 65 ничей а кроме жены его ни кто не смотрит , да и она больше фильмы включает , сегодня пока дрова горели включили хрень ну и на крылатой фразе выключи эту херню все закончилось
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