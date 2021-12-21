Популярные средства защиты от волн 5G излучали радиацию

"Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК. Уровень радиации, измеренный на исследуемых продуктах, невелик. Однако в случае длительного и непрерывного ношения этих проверенных продуктов (в течение всего года 24 часа в сутки) строгое предельное значение в Нидерландах для воздействия излучения на кожу может быть превышено", - говорится в заявлении ANVS.

В голове только один вопрос, неужели шапочки из фольги больше не работают?