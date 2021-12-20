Понятно, что во многих странах есть свои талантливые художники прошлого или современности. Вот только на турецких творцов почему-то обращают внимание не так часто. Видимо, из-за связанных с большинством сегодняшних турок стереотипов.

Но речь не о них, а о художниках, на работы которых стоит взглянуть, чтобы поднять себе настроение или как следует подумать.