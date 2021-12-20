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Искусство не может быть скучным: работы современных турецких художников, достойные внимания &nbsp;

Искусство не может быть скучным: работы современных турецких художников, достойные внимания (25 фото)

Автор:
20 декабря 2021 18:15
Сообщество : Искусство
Метки: картины   молодые художники   современное искусство   татуировки   фотоколлажи   
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Искусство не может быть скучным, всё зависит от личного восприятия. Однако некоторые творцы создают по-настоящему веселые, интересные или неординарные работы, мимо которых явно не стоит проходить.

Понятно, что во многих странах есть свои талантливые художники прошлого или современности. Вот только на турецких творцов почему-то обращают внимание не так часто. Видимо, из-за связанных с большинством сегодняшних турок стереотипов.


Но речь не о них, а о художниках, на работы которых стоит взглянуть, чтобы поднять себе настроение или как следует подумать.

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Например, стоит познакомиться с работами Семиха, практикующегося на абсурдных коллажах, способных передать то, что не могут обычные фотографии. Именно он добавляет в них различные контекст и добавляет новый смысл.

И это при том, что его основная профессия архитектор.


Турецкий художник Эртан Атай также работает с коллажами, смешивая известные картины с отсылками к поп-культуре из известных фильмов и сериалов. Всё это выглядит довольно забавно.



Более серьезные работы создает Угур Галленкуш, противопоставляющий западную культуру и разрушенный войной Ближний Восток. В его творчестве изображено потребительство и борьба за выживание.

А, например, турецкий художник Месут Куль пишет крошечные картины на самых разных маленьких предметах – от перьев до скорлупы от семечек. При этом, он не использует какие-либо приспособления, нуждаясь только в лупе или микроскопе.


Аликан Горгу тоже художник, но вместо холста использует человеческое тело, создавая минималистичные татуировки. Среди его работ немало отсылок к культовым фильмам.


Кроме того, он помогает своим клиентам увековечить детские воспоминания, перенося на кожу всё в том же стиле их детские фотографии. Выглядит это всё довольно интересно.


А ведь это лишь единичные примеры. Но стоит помнить, что практически в каждой стране можно обнаружить десяток-другой уникальных творцов, достойных внимания и рушащих типичные стереотипы о глупости или топорности той или иной народности.

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Метки: картины   молодые художники   современное искусство   татуировки   фотоколлажи   
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Алексей Попов Час назад
Аффтор - художник - это человек передающий свое мироощущение, а не начинающий фотошопер. МИНУС.
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hhwost 10 минут назад
спасибо, поблевал
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