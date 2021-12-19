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Просто гифки, разнообразные...
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Как технарь, не могу, временами не получать эстетическое наслаждение от некоторых инженерных решений.
Браво, вам ребятам, создателям крана!