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Тест ориентирован в основном на учеников 7 классов. Вопросы построены на основе расширенного курса биологии. Сможете ответить верно на половину вопросов?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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