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Тема: птицы. Тест по биологии

Тема: птицы. Тест по биологии

Автор:
14 декабря 2021 08:28
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   зоология   орнитология   птицы   тест   тесты за 7 класс   тесты по биологии   
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Тест ориентирован в основном на учеников 7 классов. Вопросы построены на основе расширенного курса биологии. Сможете ответить верно на половину вопросов?
Только ли у птиц имеются клювы?
Только ли у птиц имеются клювы?
Да, это отличительный признак всех птиц
Нет

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Для чего служит яйцевой зуб?
Для чего служит яйцевой зуб?
Данный зуб не имеет к птицам отношения и имеется только у пресмыкающихся. Он выступает в качестве аналога зуба мудрости у человека
Данный зуб имеет у птиц-падальщиков и помогает им без труда взрезать плоть, а также крепкую скорлупу яиц
Данный зуб предназначен для пробивания яйцевых оболочек и скорлупы при вылуплении

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Какой континент Земли не заселён птицами?
Какой континент Земли не заселён птицами?
Все континенты заселены птицами
Антарктида
Австралия
Африка

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Можно ли некоторых птиц назвать синантропами?
Можно ли некоторых птиц назвать синантропами?
Можно
Нельзя

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Что изображено на схематическом рисунке птицы под номером 15?
Что изображено на схематическом рисунке птицы под номером 15?
Голень
Цевка
Бедро
Какой железы нет ни у одной из птиц?
Какой железы нет ни у одной из птиц?
Копчиковой
Эндокринной
Потовой
Слюнной

Источник:

Каким образом почки птиц извлекают азотсодержащие отходы из кровотока?
Каким образом почки птиц извлекают азотсодержащие отходы из кровотока?
В виде мочевины или аммиака
В виде мочевой кислоты
В виде азотной кислоты

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Могут ли некоторые птицы пройти зеркальный тест?
Могут ли некоторые птицы пройти зеркальный тест?
Могут
Не могут

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   зоология   орнитология   птицы   тест   тесты за 7 класс   тесты по биологии   
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629k
Alexey Berestenko 54 минуты назад
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Karelian 44 минуты назад
Ранг: школьник. Из 8 вопросов ответили верно на 3. У вас базовые познания по основам зоологии. Или вы просто не очень интересуетесь птицами?

Вы серьёзно? Хотите сказать, что эти вопросы входят в курс зоологии???
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48k
noName Час назад
6 из 8, странно по биологии всегда 2-ка была...
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