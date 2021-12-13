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Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?

Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"? (15 фото)

Автор:
13 декабря 2021 15:15
Сообщество : Кино
Метки: Кристиана Локен   Терминатор Т-Х   
4067
15
Фильм, вышедший в 2003 году, имел солидный бюджет, а значит, в техническом плане превосходил предыдущие эпизоды. Одним их противников Шварца стал Терминатор Т-Х в исолнении Кристанны Локен.
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Метки: Кристиана Локен   Терминатор Т-Х   
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847
Hornet 4 часа назад
Запоминающийся момент.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
А вышла бы за Санька Курицина ,то было бы всё -уот так уот.
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tayrt 2 часа назад
Да ну... Дичь....
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23k
SerGProS 4 часа назад
Так-то у них любовь была
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Booka1a 4 часа назад
а почему "Кольцо Нибелунгов" - провальный фильм? у него и рейтинг неплохой и окупился в 7 раз!
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Максим 4 часа назад
Я как-то не смог смотреть дальше второго Терминатора. И актрису не знаю, но выглядит отлично.
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