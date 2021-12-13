Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?

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Фильм, вышедший в 2003 году, имел солидный бюджет, а значит, в техническом плане превосходил предыдущие эпизоды. Одним их противников Шварца стал Терминатор Т-Х в исолнении Кристанны Локен.
Главного антагониста фильма «Терминатор 3: Восстание машин» сыграла Кристианна Локен- американская актриса, которой участие именно в этой кинокартине принесло особенную популярность.
По фильму Локен исполняла роль своеобразного гибрида, который объединил в себе металлический скелет и способную менять форму "оболочку". До выхода последнего фильма серии о Терминаторах Т-Х считалась самой совершенной машиной для убийств. Примечательно также, что Т-Х – это единственная из всех основных серий роботов в фильмах (не сериалах), имевшая женскую внешность. Естественно, за такую роль нужно было хвататься всеми конечностями, что Локен и сделала.
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Кстати, участие в этом фильме ей обеспечила другая роль - в провалившейся экранизации симулятора драк - Mortal Combat телесериале "Смертельная битва: Завоевание", в котором актриса щеголяла хорошей физической формой и красивым телом.
Кадр из фильма "Бладрейн"
После выхода третьей части "Терминатора", казалось бы, карьера актрисы должна была взлететь на недосягаемые высоты, но оглушительного успеха отчего-то не случилось. Так, Локен снялась в экранизации игры "Бладрейн". Фильм получился откровенно слабым и не понравился ни критикам, ни зрителям. Кстати, эта лента получила шесть номинаций на «Золотую малину», а это о чем-то да говорит.
В кинокарьере Локен засветился также фильм, в котором принял участие и Александр Невский. Этот "шедевр" под названием "Черная роза" на кино-сайтах традиционно набирал 1-2 балла из 10, что может служить хорошей иллюстрацией к его качеству.
Впрочем, "Кольцо Нибелунгов" 2004 года, где Локен сыграла прекрасную Брунхильду, стоит особняком в череде провальных проектов.
Работы в сериалах у Локен получались более успешными.
"Истории Райли" (2014 – 2017), "Смертельное оружие" ( 2016 – 2019) имели довольно высокий рейтинг и нравились зрителям. И если кинокарьера у Локен идет с переменным успехом, модельная деятельность ее радует. До первой съемки в кино актриса уже показывала успехи в моделинге и после охотно откликалась на предложения агентсв, рекламируя одежду и нижнее белье.
"Истории Райли" (2014 – 2017), "Смертельное оружие" ( 2016 – 2019) имели довольно высокий рейтинг и нравились зрителям. И если кинокарьера у Локен идет с переменным успехом, модельная деятельность ее радует. До первой съемки в кино актриса уже показывала успехи в моделинге и после охотно откликалась на предложения агентсв, рекламируя одежду и нижнее белье.
У Кристианны выигрышная для этого внешность. Яркая блондинка обладает прекрасной фигурой, ее любит камера - чего еще желать?
Что касается личной жизни, то тут все сложно. Став актрисой и получив какую-никакую известность, Локен стала жаловаться, что ей сложно общаться с мужчинами. Романы, о которых писали таблоиды, были не слишком продолжительными.
Кристианна Локен и Мишель Родригес
Правда, в 2005 году пресса вовсю начала обсуждать бисексуальность актрисы, которая откровенном интервью призналась в связи с Мишель Родригес. Потом, спустя три года актриса вышла замуж за 2008 году скандал затих, потому что актриса вышла замуж за коллегу Ноа Дерби, с которым познакомилась на съемках ленты «Крепкий орешек Джейн». Совместная жизнь их едва ли продлилась больше года. После расставания Локен заявила, что встречается с девушкой.
В 2015 году девушка закрутила роман с политиком Антонио Виллараигосом - бывшим мэром Лос-Анджелеса.
В 2016 году актриса родила сына Тора и теперь воспитывает его вместе с бой-френдом, актером Джонатаном Бэйтсом. Инстаграм Локен стал более камерным и домашним - в нем сын, милые домашние радости и никаких скандалов.
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Метки: Кристиана Локен Терминатор Т-Х
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