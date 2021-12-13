Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?

Правда, в 2005 году пресса вовсю начала обсуждать бисексуальность актрисы, которая откровенном интервью призналась в связи с Мишель Родригес. Потом, спустя три года актриса вышла замуж за 2008 году скандал затих, потому что актриса вышла замуж за коллегу Ноа Дерби, с которым познакомилась на съемках ленты «Крепкий орешек Джейн». Совместная жизнь их едва ли продлилась больше года. После расставания Локен заявила, что встречается с девушкой.