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ЯЖЕМАТЬ – это женщина, которая считает что ей все должны по жизни, только потому что она родила ребенка (детей), она же МАТЬ!
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Единственное, Что я реально замечал: почему люди рожают детей, а потом их унижают? Очень часто вижу как отцы унижают своих мелких сыновей, кто-то материт. Зачем? Кого вырастить хочешь?