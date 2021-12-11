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Я же мать

Я же мать (21 фото)

Автор:
11 декабря 2021 13:57
Метки: Юмор   маразмы   яжемать   
812
21
ЯЖЕМАТЬ – это женщина, которая считает что ей все должны по жизни, только потому что она родила ребенка (детей), она же МАТЬ!
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Метки: Юмор   маразмы   яжемать   
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3k
Parus59 2 часа назад
Откуда этот бред?
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7k
vitenok 11 минут назад
Зае..ся мотать вниз, что бы минус поставить. Сделайте кнопки плюс-минус наверху, вначале постов, что бы вот на такой пердежь даже время не тратить.
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37k
Лесли 🥰 Полчаса назад

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8k
Maddy8 37 минут назад
99% историй вымысел, чисто чтобы люди комментили в пабликах.
Единственное, Что я реально замечал: почему люди рожают детей, а потом их унижают? Очень часто вижу как отцы унижают своих мелких сыновей, кто-то материт. Зачем? Кого вырастить хочешь?
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19k
иванов дмитрий Час назад
Здесь есть хоть одна история из реальности или все бред блохеров ?
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9k
Andrei 2 часа назад
Самое интересное в том, что в большинстве случаев это она её и переложила.
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