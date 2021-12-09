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Новые подробности о казанском лифтовом бойце

Новые подробности о казанском лифтовом бойце (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 13:08
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Россия   боец   видео   казань   лифт   пьяный   
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Жители ЖК «Голливуд» в Казани изнывают от соседа. Будучи подшофе, 35-летний Линар любит ломать общедомовое имущество, а на трезвую голову ничего об этом не помнит. Однако о его похождениях помнят камеры наблюдения.
Боевые тренировки в лифте и другие выходки мужчины вы найдете в видео.

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Метки: 360подмосковье   Россия   боец   видео   казань   лифт   пьяный   
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14  комментариев
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26k
Батончик с маком Час назад
Пока эта мразь кому-нибудь голову не отрежет, мусора так и будут бездействовать.
Не пойму зачем наши налоги уходят на содержание мусоров. Я их вообще не вижу. Только гаишников.
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3k
Слава Андреев 18 минут назад
печально может все закончится. У меня в соседнем доме жил такой. Когда не пил , нормальный человек. Как начинал бухать, на третий день слетал колпак. Ходил всегда с огромным ножем. В рукаве. И все закончилось печально. Двоих положил. И закрыли его на 15 лет. .
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662
Хули О'Иглесиас 36 минут назад
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8k
Позитив 51 минуту назад
подтянуть бы его под УК какое нибудь, чтобы уехал в места....
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34k
Aleksandr 51 минуту назад
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5k
Владимир 54 минуты назад
Человек Мешающий Обществу.
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178
ManA108 Час назад
Муж наверно бросил вот и лютует.
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3k
Вадим Игнатьев Час назад
ЖК " Голливуд" редкостное гетто, хотя и недалеко от центра. Был там пару лет назад. Человейник с полным отсутствием парковок. 4/5 квартир пустуют или сдаются в наём посуточно.
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2k
Voland Час назад
был как-то у меня такой сосед... Пока трезвый, то все более-менее норм, а как забухает... тушите свет. Участковый вообще ничего не делал, хотя жалоб было тонны... Ну и закончилось все закономерно: 8 лет за убийство. Ну и увольнение участкового (ему даже штрафа никакого)... Печально, что до убийства можно было не ждать, просто своевременная реакция ментов и все бы было нормально...
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11k
Голос Вселенной Час назад
Когда ты по жизни победитель .... лифтов и целлофановых ограждений.
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Разок дать ему хороших звездюлей, все станет на свои места
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29k
LEPA 2 часа назад
Ловко Обама под татарина косит.
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Из слова "мачо", путем перестановки букв получается слово ЧМО.
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