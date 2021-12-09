Новые подробности о казанском лифтовом бойце

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Жители ЖК «Голливуд» в Казани изнывают от соседа. Будучи подшофе, 35-летний Линар любит ломать общедомовое имущество, а на трезвую голову ничего об этом не помнит. Однако о его похождениях помнят камеры наблюдения.
Боевые тренировки в лифте и другие выходки мужчины вы найдете в видео.
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