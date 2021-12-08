Море работы: 3 видеоролика о коммунальщиках, насмешивших всю страну

Борьба со снежными завалами в Санкт-Петербурге ежегодно не сходит с лент новостных каналов, с момента когда в Северной столице выпадает первый снег и до тех пор, пока он не растает очередной весной. Телеграмм-канал "Лента дна", со ссылкой на Lenta.ru, опубликовал свежее видео битвы питерских коммунальщиков с погодными аномалиями: "Когда любишь свою работу, проводишь на ней всё свободное время. Вот взять хотя бы петербургских коммунальщиков. Они настолько не хотят уходить домой, что высыпают снег с улиц в открытый кузов. Я так хочу, чтоб работа не кончалась..."