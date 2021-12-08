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Море работы: 3 видеоролика о коммунальщиках, насмешивших всю страну

Море работы: 3 видеоролика о коммунальщиках, насмешивших всю страну (1 фото + 3 видео)

Автор:
08 декабря 2021 23:25
Сообщество : Жить в России
Метки: грузовик   коммунальные службы   коммунальщики   лужа уходи   санкт-петербург   снег   трактор   эскаватор   
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Как говорится, можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как российские коммунальщики выполняют свою работу. Я так хочу, чтоб работа не кончалась ....

Борьба со снежными завалами в Санкт-Петербурге ежегодно не сходит с лент новостных каналов, с момента когда в Северной столице выпадает первый снег и до тех пор, пока он не растает очередной весной. Телеграмм-канал "Лента дна", со ссылкой на Lenta.ru, опубликовал свежее видео битвы питерских коммунальщиков с погодными аномалиями: "Когда любишь свою работу, проводишь на ней всё свободное время. Вот взять хотя бы петербургских коммунальщиков. Они настолько не хотят уходить домой, что высыпают снег с улиц в открытый кузов. Я так хочу, чтоб работа не кончалась..."


На том же канале осенний видеоролик "про дзен, профессионализм и то, куда уходят наши налоги",- пишет "Лента дна". Жильцы одного из домов Липецка пожаловались мэру на лужу во дворе, которая никак не хотела высыхать. ЖКХ тут же подсуетилось и отправило туда свою новейшую разработку. "Встречайте: дворник с лопатой. Он не только вычерпал воду, но и полил ею ближайший газон. Экологично!"

Еще одно декабрьское видео из Нижнего Новгорода, опубликованное в ВК: "Ничего необычного. Просто трактор ковшом пытается прогнать лужу: "Лужа, уходи!".

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Метки: грузовик   коммунальные службы   коммунальщики   лужа уходи   санкт-петербург   снег   трактор   эскаватор   
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