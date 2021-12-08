Шок: да мы, оказывается, в шоколаде!

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Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада. Годом ранее десятку замыкала Швейцария, но по итогам последних 12 месяцев мы ее вытеснили из этого «сладкого» списка.
Обогнали Швейцарию! Да не абы по какому показателю, а по продажам за рубеж шоколада. Если точнее, то по объему экспортной выручки за последние 12 месяцев.
В прошлом году Швейцария замыкала список из 10 стран, являющихся мировыми лидерами по этому показателю. Россия была на 11-й строке рейтинга. Сейчас подведены итоги следующих 12 месяцев (по сентябрь 2021 года). Ассоциация предприятий кондитерской промышленности сообщила результаты: наша страна, как и предсказывали эксперты, потеснила Швейцарию, заняв 10-е почетное место списка. Об этом рассказали Коммерсантъ и ряд других изданий.
В прошлом году Швейцария замыкала список из 10 стран, являющихся мировыми лидерами по этому показателю. Россия была на 11-й строке рейтинга. Сейчас подведены итоги следующих 12 месяцев (по сентябрь 2021 года). Ассоциация предприятий кондитерской промышленности сообщила результаты: наша страна, как и предсказывали эксперты, потеснила Швейцарию, заняв 10-е почетное место списка. Об этом рассказали Коммерсантъ и ряд других изданий.
Российский экспорт шоколада оценен за этот период в $838 млн, показатель Швейцарии — $819 млн. Годом ранее результаты, соответственно, были $729,2 млн и $753 млн.
Российский шоколад закупают 92 страны мира. Больше всего по объему получают Китай и страны ЕАЭС. Рост экспорта достигнут за счет новых для наших кондитеров рынков: Сербия, Бразилия, государства Ближнего Востока.
Назовем девять лидирующих стран, экспорт шоколада из которых по выручке составляет от порядка пяти миллиардов (Германия) до миллиарда долларов (Великобритания). Между ними, 2—8 места рейтинга, разместились Бельгия, Италия, Польша, Нидерланды, Канада, США и Франция.
Российский шоколад закупают 92 страны мира. Больше всего по объему получают Китай и страны ЕАЭС. Рост экспорта достигнут за счет новых для наших кондитеров рынков: Сербия, Бразилия, государства Ближнего Востока.
Назовем девять лидирующих стран, экспорт шоколада из которых по выручке составляет от порядка пяти миллиардов (Германия) до миллиарда долларов (Великобритания). Между ними, 2—8 места рейтинга, разместились Бельгия, Италия, Польша, Нидерланды, Канада, США и Франция.
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