Шок: да мы, оказывается, в шоколаде!

Российский экспорт шоколада оценен за этот период в $838 млн, показатель Швейцарии — $819 млн. Годом ранее результаты, соответственно, были $729,2 млн и $753 млн.



Российский шоколад закупают 92 страны мира. Больше всего по объему получают Китай и страны ЕАЭС. Рост экспорта достигнут за счет новых для наших кондитеров рынков: Сербия, Бразилия, государства Ближнего Востока.



Назовем девять лидирующих стран, экспорт шоколада из которых по выручке составляет от порядка пяти миллиардов (Германия) до миллиарда долларов (Великобритания). Между ними, 2—8 места рейтинга, разместились Бельгия, Италия, Польша, Нидерланды, Канада, США и Франция.