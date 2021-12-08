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Шок: да мы, оказывается, в шоколаде!

Шок: да мы, оказывается, в шоколаде! (2 фото)

Автор:
08 декабря 2021 20:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Швейцария   доллары   лидеры   обогнали   рейтинг   шоколад   экспорт   
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Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада. Годом ранее десятку замыкала Швейцария, но по итогам последних 12 месяцев мы ее вытеснили из этого «сладкого» списка.
Обогнали Швейцарию! Да не абы по какому показателю, а по продажам за рубеж шоколада. Если точнее, то по объему экспортной выручки за последние 12 месяцев.

В прошлом году Швейцария замыкала список из 10 стран, являющихся мировыми лидерами по этому показателю. Россия была на 11-й строке рейтинга. Сейчас подведены итоги следующих 12 месяцев (по сентябрь 2021 года). Ассоциация предприятий кондитерской промышленности сообщила результаты: наша страна, как и предсказывали эксперты, потеснила Швейцарию, заняв 10-е почетное место списка. Об этом рассказали Коммерсантъ и ряд других изданий.
Российский экспорт шоколада оценен за этот период в $838 млн, показатель Швейцарии — $819 млн. Годом ранее результаты, соответственно, были $729,2 млн и $753 млн.

Российский шоколад закупают 92 страны мира. Больше всего по объему получают Китай и страны ЕАЭС. Рост экспорта достигнут за счет новых для наших кондитеров рынков: Сербия, Бразилия, государства Ближнего Востока.

Назовем девять лидирующих стран, экспорт шоколада из которых по выручке составляет от порядка пяти миллиардов (Германия) до миллиарда долларов (Великобритания). Между ними, 2—8 места рейтинга, разместились Бельгия, Италия, Польша, Нидерланды, Канада, США и Франция.

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Метки: Россия   Швейцария   доллары   лидеры   обогнали   рейтинг   шоколад   экспорт   
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14  комментариев
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6k
Ruk Час назад
Ну Россия исторически шоколадная страна, Какао бобы на каждом газоне растут, ни чего удивительного
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3k
* You All Полчаса назад
все 10 мест в 10 самых худших судя по тому в какое говно превратили шоколад
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120k
arek14 Полчаса назад
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4k
Севастьян 39 минут назад
Это не мы в шоколаде-это они.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 53 минуты назад
Обогнали страну с населением в 16,5 раз меньше . А уж по сравнению с производственными мощностями Науру - так и вовсе в лидерах
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10k
Lynx Час назад
Щедрая раша-душа принадлежит тем же нестле, Швейцария. Убейся апстену, афтар.
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29k
Антон Час назад
Практически единственный производитель в России, не использующий пальмовое масло: Ritter Sport. Так же отмечены Милка, Коркунов, Линдт. ВСЕ остальные используют пальмовое масло в тех или иных пропорциях.
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50k
doker Час назад
Это какао-бобы на моей даче. Сдаю на завод за хорошие деньги.

Это конфеты с моих какао-бобов.

Я вру? Тогда врёт и производитель, и статистика, и правительство.
Мы пальмовое масло и трансжиры не используем!
Иногда не понимают.

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