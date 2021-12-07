Мясо или овощи: близнецы поставили на себе эксперимент

Есть в Британии пара популярных блогеров, Хьюго и Росс Тернеры. Они не просто братья, а близнецы. На днях Daily Star рассказала об эксперименте, что Хьюго и Росс провели, дабы на собственных желудках убедиться, какая из двух диет лучше. Для «работы над собой» братовья выбрали мясную и веганскую.



Эксперимент достаточно чистый, поскольку похожи братья не только внешне. Оба занимаются спортом, да и образ жизни ведут схожий. Даже вес имели практически равный, примерно 84 кг, жирка нагуляли немного, процент прослойки — по 13 на брата. Договорились, что испытание продлится под наблюдением врачей 12 недель.