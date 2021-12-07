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Мясо или овощи: близнецы поставили на себе эксперимент

Мясо или овощи: близнецы поставили на себе эксперимент (3 фото)

Автор:
07 декабря 2021 18:36
Сообщество : Еда
Метки: диеты   еда   микрофлора   мясо   овощи   польза   похудение   холестерин   
2854
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Британские блогеры отважились проверить эффективность диет на собственном опыте.
Есть в Британии пара популярных блогеров, Хьюго и Росс Тернеры. Они не просто братья, а близнецы. На днях Daily Star рассказала об эксперименте, что Хьюго и Росс провели, дабы на собственных желудках убедиться, какая из двух диет лучше. Для «работы над собой» братовья выбрали мясную и веганскую.

Эксперимент достаточно чистый, поскольку похожи братья не только внешне. Оба занимаются спортом, да и образ жизни ведут схожий. Даже вес имели практически равный, примерно 84 кг, жирка нагуляли немного, процент прослойки — по 13 на брата. Договорились, что испытание продлится под наблюдением врачей 12 недель.
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Кому какой рацион выпадет, решил жребий. Он наделил (наказал?) Хьюго веганским меню. Значит, исключалось из рациона мясо, рыба, морепродукты, даже молочка и яйца были под запретом.

В начале непростого эксперимента мужчина потерял немало кг, но потом вес практически вернулся к исходным показателям. Итоговый результат — 82,1 килограмма и 12 % жировой прослойки. Врачи констатировали: показатели микробиома кишечника Хьюго говорили о снижении риска сахарного диабета. Холестерин тоже резко упал. Но… Вероятность язвенной болезни, напротив, возросла.
Отметим: при различиях меню калорийность пищи у обоих оставалась примерно одинаковой. Физические нагрузки также предписывались идентичными, и это правило соблюдалось.

Росс уплетал мясо в солидных порциях и в разных видах. Он слегка пополнел, стал весить 86 кг, жирка добрал до 15 процентов. Холестерин, состав микрофлоры остались на прежнем уровне.

Выводы врачей? Соломоновы! Выбирайте на вкус, ищите, что вам важнее: фигура или состояние здоровья, настроение, наконец. В конце концов, никто не заставляет бросаться в крайности, гораздо проще и полезнее комбинировать, разнообразить. И просто не переедать.

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Метки: диеты   еда   микрофлора   мясо   овощи   польза   похудение   холестерин   
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62k
parallax Час назад
Подтверждается древняя мудрость - всё есть яд и всё лекарство. Главное, мера.
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18k
Luc72 10 минут назад
Веганская или мясная подходит к конкретному человеку, вернее, к этнической группе.
Если по аналогии с собаками, кошками, допустим, то они все одного подсемейства или как там по систематике, параметрами как только не отличаются, длиной ног, размерами челюстей, массой..., точно так же определенные группы людей, давно проживающие в одной местности отличаются друг от друга кардинально, хотя все генетически совместимы (что собаки, что кошки, что люди) и могут давать плодовитое потомство. В частности длиной кишечника
, как хищники и травоядные.
Чукча, например, может питаться (и питались до недавних пор) чистой животной пищей, рыбой, мясом, жиром, а индийцы, допустим, в большинстве растительной пищей, крупами...
Хотите сказать, что ЖКТ чукчи и индийца, КОРЕННЫХ, не отличается?
А теперь представьте, что такого индийца посадили на рыбу и мясо, а чукчу сделали вегетарианцем. Сдается мне, оба они долго не протянут.
Так что, что хорошо русскому, для немца... и не надо гнаться за модой, а прислушиваться к своему "голосу организма"...
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
Когда ты взрослый, состоявшийся физически тип, то это дело вкуса, но когда веганские "недородители" ограничивают детей в животном белке - это уже дебилизм.
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3k
Александр Полчаса назад
Результат сего экперемента,могли у любого нормального человека спросить.Другое дело сравнить.Я пью водку,а друг пиво.Но экперемент нужно проводить 2-3 года,с соблюдением стабильности налитого.Вот сидим,ищем спонсоров .... А ,чуть не забыл.Пока этсперемент будет длиться,ещё нужен спонсор для погашения ипотеки (сами понимаете какая бухим нах работа).
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2k
Роман Гамзалиев 57 минут назад
Осталось сравнить цены на продукты ,время покупки , готовку )))
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474
Олег Час назад
По методу поедания еды как свиньёй - будите жирными скотина и.
Ешь нормально и сбалансированно, немного травы и немного мяса. Белок нужен очень очень!!!
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722
tuka Час назад
Британские ученые доказали, что веганы живут на десять лет дольше. На десять долгих, унылых, бессмысленных и безрадостных лет без мяса...
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474
Олег tuka Час назад
Что значит не есть мяса?
Сижу ем рагу из свинины, тыквы, картошки, лука и помидор.
Это очень вкусно.
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154
ManA108 tuka 8 минут назад
Не факт.
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1k
Yus Час назад
3 месяца? Это реальный эксперимент? В питании 3 месяца вообще не показатель.
Ссылка www.youtube.com
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12k
net Час назад
Есть у меня приятель спортмен легкоатлет. Если его рацион поменять на 12 недель, но оставить калорийность на том же уровне, то у него никаких заметных изменений не будет хоть на мясо его сажай, хоть на вегитарианство. С спортивными результатами не уверен, это индивидуально. А внешне точно ничего не поменяется. Вы бы этих близнецов на диван на лет 5 положили бы. Вот тогда мы бы увидели разницу)))
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Т.е. - жрите нормально и не выеживайтесь. Британские ученые как всегда на высоте. )
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