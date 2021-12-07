Мясо или овощи: близнецы поставили на себе эксперимент

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Британские блогеры отважились проверить эффективность диет на собственном опыте.
Есть в Британии пара популярных блогеров, Хьюго и Росс Тернеры. Они не просто братья, а близнецы. На днях Daily Star рассказала об эксперименте, что Хьюго и Росс провели, дабы на собственных желудках убедиться, какая из двух диет лучше. Для «работы над собой» братовья выбрали мясную и веганскую.
Эксперимент достаточно чистый, поскольку похожи братья не только внешне. Оба занимаются спортом, да и образ жизни ведут схожий. Даже вес имели практически равный, примерно 84 кг, жирка нагуляли немного, процент прослойки — по 13 на брата. Договорились, что испытание продлится под наблюдением врачей 12 недель.
Эксперимент достаточно чистый, поскольку похожи братья не только внешне. Оба занимаются спортом, да и образ жизни ведут схожий. Даже вес имели практически равный, примерно 84 кг, жирка нагуляли немного, процент прослойки — по 13 на брата. Договорились, что испытание продлится под наблюдением врачей 12 недель.
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Кому какой рацион выпадет, решил жребий. Он наделил (наказал?) Хьюго веганским меню. Значит, исключалось из рациона мясо, рыба, морепродукты, даже молочка и яйца были под запретом.
В начале непростого эксперимента мужчина потерял немало кг, но потом вес практически вернулся к исходным показателям. Итоговый результат — 82,1 килограмма и 12 % жировой прослойки. Врачи констатировали: показатели микробиома кишечника Хьюго говорили о снижении риска сахарного диабета. Холестерин тоже резко упал. Но… Вероятность язвенной болезни, напротив, возросла.
В начале непростого эксперимента мужчина потерял немало кг, но потом вес практически вернулся к исходным показателям. Итоговый результат — 82,1 килограмма и 12 % жировой прослойки. Врачи констатировали: показатели микробиома кишечника Хьюго говорили о снижении риска сахарного диабета. Холестерин тоже резко упал. Но… Вероятность язвенной болезни, напротив, возросла.
Отметим: при различиях меню калорийность пищи у обоих оставалась примерно одинаковой. Физические нагрузки также предписывались идентичными, и это правило соблюдалось.
Росс уплетал мясо в солидных порциях и в разных видах. Он слегка пополнел, стал весить 86 кг, жирка добрал до 15 процентов. Холестерин, состав микрофлоры остались на прежнем уровне.
Выводы врачей? Соломоновы! Выбирайте на вкус, ищите, что вам важнее: фигура или состояние здоровья, настроение, наконец. В конце концов, никто не заставляет бросаться в крайности, гораздо проще и полезнее комбинировать, разнообразить. И просто не переедать.
Росс уплетал мясо в солидных порциях и в разных видах. Он слегка пополнел, стал весить 86 кг, жирка добрал до 15 процентов. Холестерин, состав микрофлоры остались на прежнем уровне.
Выводы врачей? Соломоновы! Выбирайте на вкус, ищите, что вам важнее: фигура или состояние здоровья, настроение, наконец. В конце концов, никто не заставляет бросаться в крайности, гораздо проще и полезнее комбинировать, разнообразить. И просто не переедать.
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Метки: диеты еда микрофлора мясо овощи польза похудение холестерин
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Если по аналогии с собаками, кошками, допустим, то они все одного подсемейства или как там по систематике, параметрами как только не отличаются, длиной ног, размерами челюстей, массой..., точно так же определенные группы людей, давно проживающие в одной местности отличаются друг от друга кардинально, хотя все генетически совместимы (что собаки, что кошки, что люди) и могут давать плодовитое потомство. В частности длиной кишечника , как хищники и травоядные.
Чукча, например, может питаться (и питались до недавних пор) чистой животной пищей, рыбой, мясом, жиром, а индийцы, допустим, в большинстве растительной пищей, крупами...
Хотите сказать, что ЖКТ чукчи и индийца, КОРЕННЫХ, не отличается?
А теперь представьте, что такого индийца посадили на рыбу и мясо, а чукчу сделали вегетарианцем. Сдается мне, оба они долго не протянут.
Так что, что хорошо русскому, для немца... и не надо гнаться за модой, а прислушиваться к своему "голосу организма"...
Ешь нормально и сбалансированно, немного травы и немного мяса. Белок нужен очень очень!!!
Сижу ем рагу из свинины, тыквы, картошки, лука и помидор.
Это очень вкусно.