1677
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха
- Чернее чёрного: концептуальный пост о патологоанатомах
- Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом
- Девушки, которые не боятся показать свои неудачные снимки
- Хозяева хотели порадовать своих котиков и собак подарками, но что-то пошло не так
46
Понравилось46
Новости партнёров
"- Что это ты делаешь? - спросил Маленький принц.
- Пью, - мрачно ответил пьяница.
- Зачем?
- Чтобы забыть.
- О чем забыть? - спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.
- Хочу забыть, что мне совестно, - признался пьяница и повесил голову.
- Отчего же тебе совестно? - спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.
- Совестно пить! - объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова."
А. де Сент Экзюпери "Маленький принц"