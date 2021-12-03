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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
03 декабря 2021 22:14
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1677
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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7  комментариев
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15k
Агент Безопасной Национальности 8 часов назад
Ну, хоть так...мемасиками, но внедрять классику в умы поколения пепси...

"- Что это ты делаешь? - спросил Маленький принц.
- Пью, - мрачно ответил пьяница.
- Зачем?
- Чтобы забыть.
- О чем забыть? - спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.
- Хочу забыть, что мне совестно, - признался пьяница и повесил голову.
- Отчего же тебе совестно? - спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.
- Совестно пить! - объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова."
А. де Сент Экзюпери "Маленький принц"

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21k
ПаганецЪ 6 часов назад
Обычно наоборот хотят сделать.
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3k
Дмитрий 7 часов назад
Мы не пьём! Мы так живём!
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1k
Гур 8 часов назад
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49k
doker 8 часов назад
Никогда не жду пятницы,дабы "расслабиться". Но в пятницу обязательно, чтобы поддержать друзей, которые "рабы системы"
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48k
noName 8 часов назад
Комментарий к фото
Первая фотка-хз кто вторая-"НоХану" узнал,но третья...Да вы что ахринели,я млять до ранеток не допьюсь!!!
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4k
a_komolow 8 часов назад
Димон! Сколько ждать-то можно?

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