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Тест по основам Гражданского кодекса РФ. Ответите верно хотя бы на половину вопросов?

Тест по основам Гражданского кодекса РФ. Ответите верно хотя бы на половину вопросов?

Автор:
29 ноября 2021 10:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   гражданский кодекс   тест   тесты по Гражданскому кодексу РФ   тесты по правоведению   юридические тесты   
803
1
В данном тесте учтены последние правки ГК РФ. Он направлен в основном на людей, которые внимательно читали кодекс: юристов, нотариусов, судей... Все остальные могут просто проверить, насколько хорошо они знают основы одного из главных законов страны.
Какой суд обычно рассматривает дела о банкротстве граждан?
1/9Какой суд обычно рассматривает дела о банкротстве граждан?

cdn.pixabay.com

Над кем не может быть установлена опека?
2/9Над кем не может быть установлена опека?

cdn.pixabay.com

Человек пропал и нет никаких сведений о месте его пребывания. Сколько должно пройти времени, прежде чем суд сможет объявить его умершим?
3/9Человек пропал и нет никаких сведений о месте его пребывания. Сколько должно пройти времени, прежде чем суд сможет объявить его умершим?

cdn.pixabay.com

В соответствии с ГК РФ являются ли деньги и ценные бумаги недвижимым имуществом?
4/9В соответствии с ГК РФ являются ли деньги и ценные бумаги недвижимым имуществом?

cdn.pixabay.com

Может ли сделка заключена в устной форме?
5/9Может ли сделка заключена в устной форме?

cdn.pixabay.com

Лицо, осуществившее самовольную постройку...
6/9Лицо, осуществившее самовольную постройку...

cdn.pixabay.com

Если человек производил раскопки без согласия собственника земельного участка, и обнаружил случайно клад, то...
7/9Если человек производил раскопки без согласия собственника земельного участка, и обнаружил случайно клад, то...

cdn.pixabay.com

Как называется действие, в результате которого у собственника по решению государственных органов изымается имущество, но взамен выплачивается денежная компенсация?
8/9Как называется действие, в результате которого у собственника по решению государственных органов изымается имущество, но взамен выплачивается денежная компенсация?

cdn.pixabay.com

Гражданин позировал за плату для фотографа, но через год передумал и решил, что не хочет, чтобы снимками с его участием распоряжался фотограф. Можно ли на таком основании запретить фотографу публикацию кадров с гражданином?
9/9Гражданин позировал за плату для фотографа, но через год передумал и решил, что не хочет, чтобы снимками с его участием распоряжался фотограф. Можно ли на таком основании запретить фотографу публикацию кадров с гражданином?

cdn.pixabay.com

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Метки: Тесты   гражданский кодекс   тест   тесты по Гражданскому кодексу РФ   тесты по правоведению   юридические тесты   
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Александр Зотов 37 минут назад
9 вопрос - МОЖНО, через суд
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kaboza 17 минут назад
из букваря вопросы?
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33k
Опаньки Полчаса назад
являются ли деньги и ценные бумаги недвижимым имуществом.

Ценные бумаги не являются, а вот денежные средства да. Вы валюту когда продаете платите налог и можете получить по нему не инвестиционный, а именно имущественный вычет
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