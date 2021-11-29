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В данном тесте учтены последние правки ГК РФ. Он направлен в основном на людей, которые внимательно читали кодекс: юристов, нотариусов, судей... Все остальные могут просто проверить, насколько хорошо они знают основы одного из главных законов страны.
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Метки: Тесты гражданский кодекс тест тесты по Гражданскому кодексу РФ тесты по правоведению юридические тесты
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Ценные бумаги не являются, а вот денежные средства да. Вы валюту когда продаете платите налог и можете получить по нему не инвестиционный, а именно имущественный вычет