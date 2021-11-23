"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Лидеры Евросоюза признали, что, устроив кризис на границе, Лукашенко добился своего и Читать далее.
Рис. Юрия Величко
Пекин заявил, что сердцевиной ближневосточных проблем является конфликт Израиля и Палестины, которые Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Турецкая полиция задержала еще 20 израильских туристов, фотографировавших тюрьму, в которой содержится пара, задержанная за Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
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Вася Ложкин просто гений по сравнению с ними.