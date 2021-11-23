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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:02
Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   
1282
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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В Европе вводят жесткие ограничения для непривитых и полную Читать далее.

Рис. Александра Зудина

Лидеры Евросоюза признали, что, устроив кризис на границе, Лукашенко добился своего и Читать далее.

Рис. Юрия Величко

 

Пекин заявил, что сердцевиной ближневосточных проблем является конфликт Израиля и Палестины, которые Читать далее.

Рис. Василия Вознюка

Генпрокуратура пообещала увековечить память «Мемориала» и Читать далее.

Рис. Марины Бондаренко

Власти Якутии приняли решение заморозить акции Читать далее.

Рис. Александра Шмидта

 

Турецкая полиция задержала еще 20 израильских туристов, фотографировавших тюрьму, в которой содержится пара, задержанная за Читать далее.

Рис. Бориса Эренбурга

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Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   
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3  комментария
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Fiverknot Час назад
Время идет, кошерный юмор не меняется. СССР давно нет, а у этих нафталиновых всё полыхает. Да, и эта помойка так и не научилась рисовать.
Вася Ложкин просто гений по сравнению с ними.
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Vazari Час назад
Снова этот задорный евгейский юмор....
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7k
Игорь 2 часа назад
ну наконец то у самого веселого ежедневника нашлись поклонники - антиваксеры
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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