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Тест по фильму "Пассажиры"

Тест по фильму "Пассажиры"

Автор:
21 ноября 2021 09:31
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам   тесты по фильмам Дженнифер Лоуренс   тесты по фильмам Криса Прэтта   
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В 2016 году на экраны вышел один из лучших фильмов в жанре космической робинзонады. Уже пять лет прошло с момента выхода фильма. Вспомнить сможете?
Что это за место?
1/8Что это за место?
Джим первый раз посетил бар на корабле. Какой напиток Артур предложил Джиму?
2/8Джим первый раз посетил бар на корабле. Какой напиток Артур предложил Джиму?
Сколько времени Джим провёл в одиночестве на корабле?
3/8Сколько времени Джим провёл в одиночестве на корабле?
В какой момент Джим сбрил бороду?
4/8В какой момент Джим сбрил бороду?
Какой род занятий был у Авроры?
5/8Какой род занятий был у Авроры?
Платье какого цвета Аврора надела на первое свидание?
6/8Платье какого цвета Аврора надела на первое свидание?
Как Аврора узнала о своём пробуждении?
7/8Как Аврора узнала о своём пробуждении?
Кого в фильме сыграл Лоуренс Фишборн?
8/8Кого в фильме сыграл Лоуренс Фишборн?

variety.com

Источник:

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам   тесты по фильмам Дженнифер Лоуренс   тесты по фильмам Криса Прэтта   
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