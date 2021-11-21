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В 2016 году на экраны вышел один из лучших фильмов в жанре космической робинзонады. Уже пять лет прошло с момента выхода фильма. Вспомнить сможете?
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