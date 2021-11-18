В даркнете продается база видеозаписей со скрытых камер в российских отелях

Чаще всего, видеозаписи велись для "подстраховки владельцев заведений". Теоретически камеры помогут доказать в суде, что именно постоялец сломал мебель или разбил зеркало, и выбить компенсацию. Однако, такое видео нарушает неприкосновенность частной жизни и, по идее, записи суд не примет.

Еще одна цель записи видео в номерах - сбор компромата с целью шантажа в семейных и бизнес-спорах или для продажи СМИ.

Сейчас съёмка компромата, по словам эксперта, стала более редкой - и осуществляется с помощью встроенных камер Smart TV, ноутбуков и мобильных гаджетов «жертвы или его гостей».

Впрочем, как пишет LIFE.ru, распространённое мнение о том, что сборщикам незаконного контента нужны обнажённые фотографии и видео жертв с целью дальнейшего шантажа, не совсем верно: "Всё гораздо хуже. Скрытые камеры и жучки нужны для того, чтобы выяснить, есть ли у человека ценные вещи, куда именно он их прячет, подсмотреть процесс ввода пароля на сейфе".