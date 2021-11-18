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В даркнете продается база видеозаписей со скрытых камер в российских отелях

В даркнете продается база видеозаписей со скрытых камер в российских отелях (3 фото)

Автор:
18 ноября 2021 15:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видеонаблюдение   даркнет   отели   скрытые камеры   
4141
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В сегменте "темного интернета" продаётся более 15 Тб записей со скрытых камер в номерах российских отелей за период с 2008 по 2018 годы.

Более 15 Тб записей со скрытых камер , установленных в российских отелях можно купить в даркнете. Об этом пишет "Росбалт" (СМИ-иногент) со ссылкой на телеграмм-канал "Себестоимость событий".

Как пишет канал, данные прозвучали на телеконференции «Инфотехнологии и безопасность». Согласно им, с 1999 по 2015 год камеры и микрофоны были установлены в 90% саун России, примерно в 45% ресторанов «рядом с госорганами и в модных местах», а досуг постояльцев отелей снимался в 95% случаев со скрытых камер в телевизорах, направленных на кровати и «переговорные» диваны в номерах.

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Чаще всего, видеозаписи велись для "подстраховки владельцев заведений". Теоретически камеры помогут доказать в суде, что именно постоялец сломал мебель или разбил зеркало, и выбить компенсацию. Однако, такое видео нарушает неприкосновенность частной жизни и, по идее, записи суд не примет.

Еще одна цель записи видео в номерах - сбор компромата с целью шантажа в семейных и бизнес-спорах или для продажи СМИ.

Сейчас съёмка компромата, по словам эксперта, стала более редкой - и осуществляется с помощью встроенных камер Smart TV, ноутбуков и мобильных гаджетов «жертвы или его гостей».

Впрочем, как пишет LIFE.ru, распространённое мнение о том, что сборщикам незаконного контента нужны обнажённые фотографии и видео жертв с целью дальнейшего шантажа, не совсем верно: "Всё гораздо хуже. Скрытые камеры и жучки нужны для того, чтобы выяснить, есть ли у человека ценные вещи, куда именно он их прячет, подсмотреть процесс ввода пароля на сейфе".

Как правило, скрытая камера представляет собой миниатюрный объектив или проводки, уходящие в стену. Замаскировать его можно даже под шуруп, а крошечный корпус позволяет разместить в любом месте: например, встроить в другую технику или предметы интерьера. Запись может вестись круглосуточно или стартовать тогда, когда датчик обнаружит движение или звук.

Сбор подобных данных является незаконым и отели, заботящиеся о своей репутации, как говорят сами отельеры, вряд ли станут этим заниматься. Однако, как говорится, никто не застрахован...

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Метки: Видеонаблюдение   даркнет   отели   скрытые камеры   
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16  комментариев
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3k
satra 2 часа назад
С уровнем нынешних Deep Fake технологий смысл таких видео пропадает.
Слепить видео с кем угодно сейчас любой подросток может.
Ссылка youtu.be
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1k
SavageTi 41 минуту назад
Ого, люди трахаются, оказывается. Неожиданно. А еще страдают всякой херней, когда думают, что их никто не видит. А еще сами с собой разговаривают. И так далее по списку.
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12k
Евгений 49 минут назад
>>> со ссылкой на телеграмм-канал "Себестоимость событий".
Также эта информация подтверждается на каналах "бородавка на пятке", "зал*па на воротник" и канале спортивной тематики - "футболисты и бутса".
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22k
Дмитрий Час назад
Хрень полная. Никто просто так в номерах снимать не будет. Нет если вы главный прокурор РФ,тогда да.) А так на никому это не не надо.
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1k
rustemmedved 2 часа назад
Здравствуй, паранойя))) Только думал, что расстались, ан нет)))
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3k
Ivan 2 часа назад
Ну выложат, как я трахаю, о ужас, свою жену или дзюбю... Писец, стыдоба! Муж занимается с женой сексом! Ниже просто не упасть. Неприятно, конечно, но вот если всплывет-я не постесняюсь в суд на гостиницу подать иск. Благо, другого на подобных видосах быть не может. Не косячный я. :)
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493
Сигизмунд Лазаревич Ivan Час назад
если жена красивая и снято хорошо, то зачем иск? Ну а если страшная корова и бревно.. то почему бы и не посудиться
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ничего тайного как показывает время и нет.
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KlyaksaZ

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