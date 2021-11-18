В даркнете продается база видеозаписей со скрытых камер в российских отелях

В сегменте "темного интернета" продаётся более 15 Тб записей со скрытых камер в номерах российских отелей за период с 2008 по 2018 годы.
Более 15 Тб записей со скрытых камер , установленных в российских отелях можно купить в даркнете. Об этом пишет "Росбалт" (СМИ-иногент) со ссылкой на телеграмм-канал "Себестоимость событий".
Как пишет канал, данные прозвучали на телеконференции «Инфотехнологии и безопасность». Согласно им, с 1999 по 2015 год камеры и микрофоны были установлены в 90% саун России, примерно в 45% ресторанов «рядом с госорганами и в модных местах», а досуг постояльцев отелей снимался в 95% случаев со скрытых камер в телевизорах, направленных на кровати и «переговорные» диваны в номерах.
Чаще всего, видеозаписи велись для "подстраховки владельцев заведений". Теоретически камеры помогут доказать в суде, что именно постоялец сломал мебель или разбил зеркало, и выбить компенсацию. Однако, такое видео нарушает неприкосновенность частной жизни и, по идее, записи суд не примет.
Еще одна цель записи видео в номерах - сбор компромата с целью шантажа в семейных и бизнес-спорах или для продажи СМИ.
Сейчас съёмка компромата, по словам эксперта, стала более редкой - и осуществляется с помощью встроенных камер Smart TV, ноутбуков и мобильных гаджетов «жертвы или его гостей».
Впрочем, как пишет LIFE.ru, распространённое мнение о том, что сборщикам незаконного контента нужны обнажённые фотографии и видео жертв с целью дальнейшего шантажа, не совсем верно: "Всё гораздо хуже. Скрытые камеры и жучки нужны для того, чтобы выяснить, есть ли у человека ценные вещи, куда именно он их прячет, подсмотреть процесс ввода пароля на сейфе".
Как правило, скрытая камера представляет собой миниатюрный объектив или проводки, уходящие в стену. Замаскировать его можно даже под шуруп, а крошечный корпус позволяет разместить в любом месте: например, встроить в другую технику или предметы интерьера. Запись может вестись круглосуточно или стартовать тогда, когда датчик обнаружит движение или звук.
Сбор подобных данных является незаконым и отели, заботящиеся о своей репутации, как говорят сами отельеры, вряд ли станут этим заниматься. Однако, как говорится, никто не застрахован...
Источник:
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Слепить видео с кем угодно сейчас любой подросток может.
Также эта информация подтверждается на каналах "бородавка на пятке", "зал*па на воротник" и канале спортивной тематики - "футболисты и бутса".