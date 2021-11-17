Ученые нашли самого большого динозавра

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После долгих измерений ученые наконец сообщили, какого динозавра из найденных на сегодня палеонтологами можно считать самым большим. Чемпионом по длине объявлен суперзавр - травоядный ящер длиной 42,5 метра, останки которого впервые обнаружены в штате Колорадо.
Палеонтологи, наконец, сумели выяснить, кто из динозавров был самым крупным. По их мнению, суперзавр, диплодоцид из позднего юрского периода - самый длинный динозавр в истории, его длина составляет 42,5 метра.
Суперзавр, который прошел через Северную Америку примерно 150 миллионов лет назад, получил заслуженный чемпионский титул после того, как ученые исправили давнюю ошибочную идентификацию, сделанную полвека назад. Претендентов на звание самого длинного динозавра от морды до хвоста, но «это самый длинный динозавр с хорошо сохранившимся скелетом, поддающимся точным измерениям», - заявил Брайан Кертис, палеонтолог из Аризонского музея естественной истории. Другие кандидаты, в том числе аргентинозавр, брахиозавр и диплодок, известны ученым по фрагментарным останкам, что затрудняет точную оценку.
Суперзавр, который прошел через Северную Америку примерно 150 миллионов лет назад, получил заслуженный чемпионский титул после того, как ученые исправили давнюю ошибочную идентификацию, сделанную полвека назад. Претендентов на звание самого длинного динозавра от морды до хвоста, но «это самый длинный динозавр с хорошо сохранившимся скелетом, поддающимся точным измерениям», - заявил Брайан Кертис, палеонтолог из Аризонского музея естественной истории. Другие кандидаты, в том числе аргентинозавр, брахиозавр и диплодок, известны ученым по фрагментарным останкам, что затрудняет точную оценку.
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Первые кости суперзавра были обнаружены в карьере динозавров Сухой Мезы в Колорадо в 1972 году палеонтологом из Университета Бригама Янга Джеймсом Дженсеном. Дженсен обнаружил 5-метровый скапулокоракоид, или плечевой пояс, взрослого динозавра, позже классифицированного как суперзавр.
Он также обнаружил останки, которые он определил как принадлежащие двум другим зауроподам, которых он позже назвал "льтразавр" и "дистилозавр". Однако, по словам Кертиса, Дженсен ошибся: обнаруженные кости были не трех разных зауроподов, а фрагментами одного и того же динозавра.
Он также обнаружил останки, которые он определил как принадлежащие двум другим зауроподам, которых он позже назвал "льтразавр" и "дистилозавр". Однако, по словам Кертиса, Дженсен ошибся: обнаруженные кости были не трех разных зауроподов, а фрагментами одного и того же динозавра.
Кертис связывает ошибку предшественника с трещинами и деформациями костей за миллионы лет, из-за которых они стали заметно отличаться по размеру. Один скапулокоракоид, например, был почти на полметра длиннее другого, но «если соединить края трещин, они будут примерно одного размера», - говорит Кертис. Кроме того, образцы были обнаружены в одном месте в карьере, при этом кости не дублировались. «Лопатки, седалищные кости и лобковые кости - все парные, одна левая и одна правая, каждая из которых имеет правильный размер, чтобы соответствовать друг другу», - утверждает ученый.
После открытия Дженсена в Колорадо были обнаружены другие предполагаемые суперзавры, в том числе один экземпляр длиной почти в 4 метра, получивший имя «Джимбо».
По словам Куртиса, более ранние оценки длины Суперзавра указывали на длину в 40 метров, но повторная оценка данных по останкам из Карьера динозавров Сухой Мезы дает более точное представление о его размерах.
После открытия Дженсена в Колорадо были обнаружены другие предполагаемые суперзавры, в том числе один экземпляр длиной почти в 4 метра, получивший имя «Джимбо».
По словам Куртиса, более ранние оценки длины Суперзавра указывали на длину в 40 метров, но повторная оценка данных по останкам из Карьера динозавров Сухой Мезы дает более точное представление о его размерах.
При оценке размеров суперзавра Кертис использовал дополнительные кости, которые при его активном участии были обнаружены в том же карьере. По его словам, одна только шея динозавра достигала почти 16 метров в длину. «Чтобы оценить размеры суперзавра, представьте: он длиннее четырех пожарных машин или трех больших школьных автобусов, - написал Кертис. - Если бы два суперзавра поцеловались, они бы покрыли почти все футбольное поле».
Однако большие размеры доставляли динозавру и неудобства, говорит ученый. «Его мозг не регистрировал легкую травму хвоста в течение 30 секунд, - написал Кертис в своем блоге. - Даже что-то серьезное, например, отрезание кончика его хвоста, потребовало бы целой секунды на осознание».
Однако большие размеры доставляли динозавру и неудобства, говорит ученый. «Его мозг не регистрировал легкую травму хвоста в течение 30 секунд, - написал Кертис в своем блоге. - Даже что-то серьезное, например, отрезание кончика его хвоста, потребовало бы целой секунды на осознание».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: динозавры диплодоциды доисторические факты древние ящеры интересно палеонтология самый большой суперзавр
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