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Ученые нашли самого большого динозавра

Ученые нашли самого большого динозавра (5 фото)

Автор:
17 ноября 2021 12:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: динозавры   диплодоциды   доисторические факты   древние ящеры   интересно   палеонтология   самый большой   суперзавр   
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После долгих измерений ученые наконец сообщили, какого динозавра из найденных на сегодня палеонтологами можно считать самым большим. Чемпионом по длине объявлен суперзавр - травоядный ящер длиной 42,5 метра, останки которого впервые обнаружены в штате Колорадо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   диплодоциды   доисторические факты   древние ящеры   интересно   палеонтология   самый большой   суперзавр   
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6  комментариев
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4k
Максим 2 часа назад
16 метров шея, 16 метров хвост и что там от того динозавра осталось? А вообще в основном фантазии ученых- они могли выглядеть так, а могли и не выглядеть.
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23k
Юрьевич 40 минут назад
"Однако большие размеры доставляли динозавру и неудобства, говорит ученый. «Его мозг не регистрировал легкую травму хвоста в течение 30 секунд, - написал Кертис в своем блоге. - Даже что-то серьезное, например, отрезание кончика его хвоста, потребовало бы целой секунды на осознание»."

А кто ему сказал, что у этого животного центр нервной системы был в голове?
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