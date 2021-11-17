Ученые нашли самого большого динозавра

Кертис связывает ошибку предшественника с трещинами и деформациями костей за миллионы лет, из-за которых они стали заметно отличаться по размеру. Один скапулокоракоид, например, был почти на полметра длиннее другого, но «если соединить края трещин, они будут примерно одного размера», - говорит Кертис. Кроме того, образцы были обнаружены в одном месте в карьере, при этом кости не дублировались. «Лопатки, седалищные кости и лобковые кости - все парные, одна левая и одна правая, каждая из которых имеет правильный размер, чтобы соответствовать друг другу», - утверждает ученый.

После открытия Дженсена в Колорадо были обнаружены другие предполагаемые суперзавры, в том числе один экземпляр длиной почти в 4 метра, получивший имя «Джимбо».

По словам Куртиса, более ранние оценки длины Суперзавра указывали на длину в 40 метров, но повторная оценка данных по останкам из Карьера динозавров Сухой Мезы дает более точное представление о его размерах.