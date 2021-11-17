В Microsoft опять собрались изменить цвет "экрана смерти". На этот раз, в Windows 11, он вместо чёрного станет классическим синим.

В компании пошли навстречу пользователю, там считают, что чёрный экран был малопонятен и мог ассоциироваться ещё и с проблемами монитора, а синий "экран смерти", теперь будет более узнаваемым, сообщается в game-news24. "Иногда они возвращаются".