FISHKINET
Сообщество Windows 12 постов • 42 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 256
Главная > Сообщество Windows 
В&nbsp;Windows изменят цвет «экрана смерти» на прежний

В Windows изменят цвет «экрана смерти» на прежний (3 фото)

Автор:
17 ноября 2021 07:12
Сообщество : Windows
Метки: Microsoft   windows   возврат   изменения   пользователи   синий   чёрный   экран смерти   
1274
3

Microsoft возвращает оригинальный цвет заставки при фатальной неисправности своей операционной системы.

В Microsoft опять собрались изменить цвет "экрана смерти". На этот раз, в Windows 11, он вместо чёрного станет классическим синим.

В компании пошли навстречу пользователю, там считают, что чёрный экран был малопонятен и мог ассоциироваться ещё и с проблемами монитора, а синий "экран смерти", теперь будет более узнаваемым, сообщается в game-news24. "Иногда они возвращаются".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Windows"
Метки: Microsoft   windows   возврат   изменения   пользователи   синий   чёрный   экран смерти   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ясный Пень 2 часа назад
Вот это технологический прорыв у мелкомягких !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
korsar 19 минут назад
интересно на сколько бабла они на это попилили ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто Час назад
Нуда, нуда.
Проще цвет сменить чем баги пофиксить...
Але, мелкомягкие, что там с подключением расшареных принтеров по сети? Ась?
Уберите нахрен с раздачи кривые апдейты 5565 и 6670.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Игорь Меншиков Час назад
А нахрена всё это нужно было???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
perekrestok Час назад
ЛГБТ свои ценности продвигают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
850
poбт Час назад
это мелочь для дебилов

самое главное что они забивают на модель приложений UWP (которые появились в 8ке с "метро") в пользу классических и уже выпустили рекомендации для программистов(которые один хрен ничего не читают) по миграции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 2 часа назад
Да это уже давно назрело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
мощное изменение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Аццкий Бобр 2 часа назад
Это все БЛМщики тухломутят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Как вернуть деньги за билет на самолет из-за коронавируса или если просто передумали лететь (с образцами претензий) Как вернуть деньги за билет на самолет из-за коронавируса или если просто передумали лететь (с... Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров Стала известна точная дата смерти Windows 7 Стала известна точная дата смерти Windows 7 Возврат товара в магазин Возврат товара в магазин Компания Microsoft показала новый дизайн Windows&nbsp;10&nbsp; Компания Microsoft показала новый дизайн Windows 10 
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13476



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик
0
87
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик
Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?
1
102
Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?
Набирающие популярность в сообществах
105-летняя спортсменка установила мировой рекорд в беге на 100 метров
1
3
105-летняя спортсменка установила мировой рекорд в беге на 100 метров
Сухая угроза: действительно ли особая разновидность молока может представлять опасность для организма?
0
3
Сухая угроза: действительно ли особая разновидность молока может представлять...
Таблетка от Covidа существует?
Таблетка от Covidа существует?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#СССР#животные#автомир#авто аварии#в мире#Разное#Москва
#Юмор#интересно#подборка#прикол#картинки#дтп#фотографии#новости#искусство#музыка
#факты#интересное#история#автомобили#кино#аварии#Ynews#приколы#коронавирус#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться