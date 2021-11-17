Microsoft возвращает оригинальный цвет заставки при фатальной неисправности своей операционной системы.
В Microsoft опять собрались изменить цвет "экрана смерти". На этот раз, в Windows 11, он вместо чёрного станет классическим синим.
В компании пошли навстречу пользователю, там считают, что чёрный экран был малопонятен и мог ассоциироваться ещё и с проблемами монитора, а синий "экран смерти", теперь будет более узнаваемым, сообщается в game-news24. "Иногда они возвращаются".
Microsoft's famous Blue Screen of Death (BSOD) is changing to black in Windows 11. It's the first big change to the BSOD since the sad face was added in 2012. Details here: https://t.co/ARCRBQjSMM pic.twitter.com/wv1J6RFqtx— Tom Warren (@tomwarren) July 1, 2021
Источник:
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Проще цвет сменить чем баги пофиксить...
Але, мелкомягкие, что там с подключением расшареных принтеров по сети? Ась?
Уберите нахрен с раздачи кривые апдейты 5565 и 6670.
самое главное что они забивают на модель приложений UWP (которые появились в 8ке с "метро") в пользу классических и уже выпустили рекомендации для программистов(которые один хрен ничего не читают) по миграции