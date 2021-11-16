10 самых густонаселённых городов мира

Мумбаи, который многие до сих пор называют Бомбеем, - второй индийский город, попавший в этот список, с населением 20 185064 человека. Большая часть его истории находилась под влиянием колониального правления Португалии и Великобритании. Позже Мумбаи стал важным центром борьбы за независимость Индии. Сегодня это коммерческий центр мира, где расположены Болливуд и другие культурные индустрии.