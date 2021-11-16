10 самых густонаселённых городов мира

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Во всем мире тенденция одна: люди перебираются из сельской местности или пригородов в города. И те растут и ширятся с каждым годом. Вот десять крупнейших городов мира, если брать в качестве критерия численность населения. Проверьте, знаете ли вы их все.
1. ТОКИО, ЯПОНИЯ (НАСЕЛЕНИЕ: 37 435 191 человек)
Токио - самый большой город в мире с населением 37 435 191 человек. Для сравнения: во всей Канаде живет 38 миллионов. Однако специалисты считают, что Токио достиг пика своей урбанизации и расширяться ему больше некуда. Поэтому ему недолго осталось быть на вершине этого списка.
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2. ДЕЛИ, ИНДИЯ (НАСЕЛЕНИЕ: 29 399 141 человек)
Дели - самый густонаселенный город Индии. Помимо внушительных размеров и населения в 29 399 141 человек, Дели также является одним из старейших городов во всем мире. Он играл важную роль на протяжении большей части своей истории с 6 века до нашей эры.
3. ШАНХАЙ, КИТАЙ (НАСЕЛЕНИЕ: 26 317 104)
Крупнейший мегаполис Китая - Шанхай с населением 26 317 104 человека. Это мировой центр промышленности, финансов, экономики, исследований, науки и многого другого. Некоторые даже считают Шанхай самым большим городом в мире, потому что это самый густонаселенный город, определяемый своими географическими пределами.
4. САН-ПАУЛУ, БРАЗИЛИЯ (НАСЕЛЕНИЕ: 21 846 507 человек)
Сан-Паулу - самый густонаселенный город во всей Южной Америке с населением 21 846 507 человек. Это также самый крупный город во всем Западном и Южном полушарии. Сан-Паулу, расположенный в одноименном штате, - важный городской центр с богатой историей научных исследований.
5. МЕХИКО, МЕКСИКА (НАСЕЛЕНИЕ: 21 671 908 человек)
Мехико - самый густонаселенный город во всей Северной Америке с населением 21 671 908 человек. Это самый большой испаноязычный город в мире и старейшая столица Северной и Южной Америки. Первоначально Мехико был основан ацтеками как древний город Теночтитлан, но затем был перестроен испанцами. Сплав обеих историй и культур очевиден и сегодня.
6. КАИР, ЕГИПЕТ (НАСЕЛЕНИЕ: 20 484 965 человек)
Каир - самый большой город в Африке, если рассматривать всю территорию Каира, хотя в списках с использованием других определений городского населения его превосходит Лагос (Нигерия). Хотя Каир до сих пор ассоциируется с древним миром - благодаря находящимся поблизости пирамидам Гизы - это современный город со знаменитыми образовательными и развлекательными учреждениями.
7. ДАККА, БАНГЛАДЕШ (НАСЕЛЕНИЕ: 20 283 552 человека)
Дакка - столица Бангладеш, где проживает 20 283 552 человека. Это экономический и культурный центр страны и еще один город с древней историей. Он также был крупным центром торговли и коммерции в средневековый период. Сегодня город сохраняет архитектуру своей колониальной и более ранней истории.
8. МУМБАИ, ИНДИЯ (НАСЕЛЕНИЕ: 20 185064 человека)
Мумбаи, который многие до сих пор называют Бомбеем, - второй индийский город, попавший в этот список, с населением 20 185064 человека. Большая часть его истории находилась под влиянием колониального правления Португалии и Великобритании. Позже Мумбаи стал важным центром борьбы за независимость Индии. Сегодня это коммерческий центр мира, где расположены Болливуд и другие культурные индустрии.
9. ПЕКИН, КИТАЙ (НАСЕЛЕНИЕ: 20 035 455 человек)
Мегаполис Пекин с населением 20 035 455 человек - второй по величине город Китая после Шанхая. Его часто называют столицей миллиардеров мира, поскольку в Пекине живет больше миллиардеров, чем в любом другом городе. Пекин - центр культуры, финансов, экономики, бизнеса, науки и технологий, что делает его культурным и финансовым центром Китая и всего мира.
10. ОСАКА, ЯПОНИЯ (НАСЕЛЕНИЕ: 19 222 665 человек)
Осака - второй город Японии, попавший в этот список, с населением 19 222 665 человек. Он также считается важным центром японской культуры, финансов и исследований. Осака - древний город, в котором находится множество исторических достопримечательностей, в том числе Замок Осаки, пятиэтажный самурайский замок, и Ситэнно-дзи, один из старейших буддийских храмов в стране.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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