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10 самых густонаселённых городов мира

10 самых густонаселённых городов мира (11 фото)

Автор:
16 ноября 2021 12:06
Сообщество : Факты
Метки: города мира   крупнейший город   самые большие города мира   самые крупные города   факты   численность населения   
699
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Во всем мире тенденция одна: люди перебираются из сельской местности или пригородов в города. И те растут и ширятся с каждым годом. Вот десять крупнейших городов мира, если брать в качестве критерия численность населения. Проверьте, знаете ли вы их все.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: города мира   крупнейший город   самые большие города мира   самые крупные города   факты   численность населения   
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7k
Garpia121 Час назад
А где Москва?
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429
Биолось Garpia121 36 минут назад
55 45 21 с. ш. 37 37 04 в. д.
Тут
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−6
Nicolaus Bergerer 9 минут назад
А Москва везде- она занимает территорию России)
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Джонни Кейдж 41 минуту назад
Фотки Пекина и Мумбаи перепутаны
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