FISHKINET
"Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на классы из российского учебника "Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на... "Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами "Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент... Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в общественных местах Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в... Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче тарантиновских «Бесславных ублюдков Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче... Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм,... Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40 Кошка защитила котёнка от собак Кошка защитила котёнка от собак Неудачная попытка покормить дикую лису с рук Неудачная попытка покормить дикую лису с рук Черно-белые фотографии времён СССР Черно-белые фотографии времён СССР 30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш взгляд на историю 30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш... Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир Гифки дня Гифки дня Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в... Занимательные "гаджеты" из прошлого Занимательные "гаджеты" из прошлого Главные фильмы 2021 года, которые запомнились Главные фильмы 2021 года, которые запомнились Бритни Спирс победила в суде и пообещала отомстить всем своим обидчикам Бритни Спирс победила в суде и пообещала отомстить всем своим...
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
15 ноября 2021 08:43
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3583
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Евгений 4 часа назад


Чтоб не путать Австрию с Австралией.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
АнтонПолднев 2 часа назад
Да, беги. В Летуаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Letar 3 часа назад
Да в отношениях не сильно вижу разницы, так же дом-работа работа-дом, не до п-достраданий тоже. Выходные отсыпаться, и все по кругу. День сурка млять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 4 часа назад
Кто в теме - это что разбилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
337
Вадим В. Новоженов Андрей Иванов 10 минут назад
Да пудра обычная! Вы чего (относится ко всем, кто не понял в этой "ветке"), все из мужского монастыря - манёвры женщины перед выходом "в свет" никогда не видели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 4 часа назад
Он был первым рэпером
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка с необычным цветом глаз обрела славу и статус неземного существа (5 фото) Девушка с необычным цветом глаз обрела славу и статус неземного существа (5 фото) Автомобильные приколы на пятницу Автомобильные приколы на пятницу Автомобильный юмор в картинках Автомобильный юмор в картинках Пятничная подборка автомобильных приколов Пятничная подборка автомобильных приколов КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3967590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены
0
147
Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены
Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя
4
128
Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя
Набирающие популярность
С разницей в 100 лет
0
8
С разницей в 100 лет
Экстремальный Koenigsegg Regera 2019 года выставлен на продажу
0
1
Экстремальный Koenigsegg Regera 2019 года выставлен на продажу
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#интересное#животные#кино#коронавирус#дтп#прикол#позитив#прикольные
#фото#история#картинки#СССР#в мире#познавательно#фотографии#страна#сша#qr-код
#интересно#люди#подборка#природа#искусство#Россия#Ynews#забавно#Вакцинация#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться