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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Авторский пост
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Чтоб не путать Австрию с Австралией.
И с криками "Он 3200 стоит, сука! " забила маньяка сумочкой.