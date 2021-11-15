"Чиновники - это элита": новая концепция деления общества на...

"Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент...

Эти люди проявили свои дурные манеры, позабыв, что они находятся в...

Взрыв кинотеатра вместе с сотней фашистов. И эта история покруче...

Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм,...

Впервые укладываю кварцвинил... То ещё удовольствие

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 40

Кошка защитила котёнка от собак

Неудачная попытка покормить дикую лису с рук

Черно-белые фотографии времён СССР

30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш...

Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры

Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир

Гифки дня

Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в...

Занимательные "гаджеты" из прошлого

Главные фильмы 2021 года, которые запомнились