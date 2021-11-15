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Путин органично вписался в мир Half-Life 2

Путин органично вписался в мир Half-Life 2 (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: half life   Сити 17   видео   игры   интересное   политика   путин   фото   
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В сети великое множество мемов с президентом РФ. Геймеры решили собрать их все, добавив Путина в ландшафт Half-Life 2. Там он обратился к жителям Сити-17, порыбачил в знаменитой реке и поиграл с Псом. Особого сюжета у ролика нет, но получилось очень забавно.

Half-Life 2 - очень известный научно-фантастический шутер от первого лица, знаменитый во всём мире. Игра вышла в 2004 году, но до сих пор остаётся популярной. Энтузиасты решили добавить в "халфу" Путина, и он отлично туда вписался.

Президент РФ обратился к жителям Сити-17, посидел в Цитадели, нарисовал хвост кошки, порыбачил в реке и поиграл с Псом и даже посмотрел на взрыв Цитадели. Конец ролик получился очень эпичный.

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Метки: half life   Сити 17   видео   игры   интересное   политика   путин   фото   
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Нестеров Антон Час назад
В такой мод Я бы поиграл
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869
Акан 20 минут назад
Эта коллаборация скорее всего навеяна последним заявлением оного : "Путин призвал защищать виртуальные аватары россиян в метавселенных"

https://focus.ua/digital/497912-putin-prizval-zashchishchat-virtualnye-avatary-rossiyan-v-metavselennyh-videohttps://focus.ua/digital/497912-putin-prizval-zashchishchat-virtualnye-avatary-rossiyan-v-metavselennyh-video
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15
Ильгиз Кильметов 53 минуты назад
Вау! Любимейшая игра. Знакомые пейзажи... Клёво с Путиным обыграли...
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−21
мукомол Час назад
ботоксная моль
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−16
порно-граф Час назад
У путлерца морда как у всплывшего трупа на болоте ...
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−16
порно-граф Час назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это Вова – [мат] А С !
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906
Gayrat 2 часа назад
А что, суперски получилось.
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1k
manul74 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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