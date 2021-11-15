Путин органично вписался в мир Half-Life 2

Half-Life 2 - очень известный научно-фантастический шутер от первого лица, знаменитый во всём мире. Игра вышла в 2004 году, но до сих пор остаётся популярной. Энтузиасты решили добавить в "халфу" Путина, и он отлично туда вписался.

Президент РФ обратился к жителям Сити-17, посидел в Цитадели, нарисовал хвост кошки, порыбачил в реке и поиграл с Псом и даже посмотрел на взрыв Цитадели. Конец ролик получился очень эпичный.