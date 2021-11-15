Путин органично вписался в мир Half-Life 2

В сети великое множество мемов с президентом РФ. Геймеры решили собрать их все, добавив Путина в ландшафт Half-Life 2. Там он обратился к жителям Сити-17, порыбачил в знаменитой реке и поиграл с Псом. Особого сюжета у ролика нет, но получилось очень забавно.
Half-Life 2 - очень известный научно-фантастический шутер от первого лица, знаменитый во всём мире. Игра вышла в 2004 году, но до сих пор остаётся популярной. Энтузиасты решили добавить в "халфу" Путина, и он отлично туда вписался.
Президент РФ обратился к жителям Сити-17, посидел в Цитадели, нарисовал хвост кошки, порыбачил в реке и поиграл с Псом и даже посмотрел на взрыв Цитадели. Конец ролик получился очень эпичный.
Источник:
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Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это Вова – [мат] А С !