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Странные вкусы привычных продуктов

Странные вкусы привычных продуктов (14 фото)

Автор:
13 ноября 2021 10:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   еда   
630
14
Известные во всём мире продуктовые бренды подстраиваются под вкусовые пристрастия населения разных стран, выпуская необычную продукцию. Лидером по странным вкусностям стала Япония. Местные жители уминают мороженое со вкусом сырой конины и шоколадки с васаби, запивая всё это безобразие ароматной блинной газировкой.
Schweppes выпускает эксклюзивные напитки для разных стран. Для России, Беларуси и Украины – это "Пряная клюква", а вот и другие национальные напитки: "Томатный микс", "Имбирное пиво" и "Ванильная земляника".
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Япония славится своими экзотическими вкусами:
А вам доводилось пробовать продукты с необычными вкусами?

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Метки: Жизнь   еда   
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10  комментариев
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23k
Ваня 3 часа назад
картоха с котлеткой - самый лучший вкус!!!
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Великий Кормчий 58 минут назад
Это не вкусы странные, - это люди ипанутые там просто.
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638
liveevil Час назад
Единственное, что хотел бы попробовать из всего этого, так это Pepsi со вкусом йогурта
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8k
Mauritanien 2 часа назад
В Скандинавии лакрица повсеместно. И водка лакричная. Лично мне нравится.
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15k
Corvus Corax 3 часа назад
А что странного в имбирном пиве?
"Имбирное пиво появилось в Англии (Йоркшир) в середине XVIII века. Со временем стало популярным по всей Великобритании, Соединённым Штатам и Канаде, достигнув пика популярности в начале XX века."
Пробовал китайские конфеты-леденцы со вкусом вареной кукурузы, свежих огурцов. Очень неплохо.
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1k
Сергей Сергеев 3 часа назад
Сало в шоколаде.
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