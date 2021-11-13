Странные вкусы привычных продуктов

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Известные во всём мире продуктовые бренды подстраиваются под вкусовые пристрастия населения разных стран, выпуская необычную продукцию. Лидером по странным вкусностям стала Япония. Местные жители уминают мороженое со вкусом сырой конины и шоколадки с васаби, запивая всё это безобразие ароматной блинной газировкой.
Schweppes выпускает эксклюзивные напитки для разных стран. Для России, Беларуси и Украины – это "Пряная клюква", а вот и другие национальные напитки: "Томатный микс", "Имбирное пиво" и "Ванильная земляника".
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Япония славится своими экзотическими вкусами:
А вам доводилось пробовать продукты с необычными вкусами?
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"Имбирное пиво появилось в Англии (Йоркшир) в середине XVIII века. Со временем стало популярным по всей Великобритании, Соединённым Штатам и Канаде, достигнув пика популярности в начале XX века."
Пробовал китайские конфеты-леденцы со вкусом вареной кукурузы, свежих огурцов. Очень неплохо.