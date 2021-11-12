У семьи в Москве мошенники украли все деньги

Высадило конечно, что мошенники украли у родителей 4-летнего малыша с онкологическим заболеванием деньги, скопленные на лечение. Их и развели то на этом безотчетном страхе потерять последний шанс для ребенка. В итоге не стало почти миллиона.



Родители не просили об этом сборе, им даже в голову не пришло, что кто-то может взять и просто так помочь. Это была просто инициатива журналистов, узнавших о ситуации. Настоящих журналистов, которые не стали смаковать безраздельное горе родителей на страницах СМИ, а сами, в своих чатах и соцсетях, начали сбор. Который потом подхватили остальные.





Родители ребёнка думали, что остались со своим горем один на один. Ощущения отца я даже не берусь представить, всю эту горечь и боль. И вот тут на их призыв отозвался огромный, сильный, мудрый наш народ. Россию не зря сравнивают с медведем, медведь и есть. Видеть подобное доводится нечасто и немногим. Вчера мы с вами увидели.

Деньги были собраны менее чем за три часа, но продолжали приходить. Люди в комментариях и личку писали "лишними не будут, пригодятся на лечение и реабилитацию".