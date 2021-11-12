У семьи в Москве мошенники украли все деньги

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К сожалению ситуация банальная и обычная и ей уже никого не удивишь.
А вот её развитие и финал совсем не обычный
А вот её развитие и финал совсем не обычный
Всё началось с одного журналиста - Андрея Медведева. И если он говорит, что людям надо помочь, значит там реально край.
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Высадило конечно, что мошенники украли у родителей 4-летнего малыша с онкологическим заболеванием деньги, скопленные на лечение. Их и развели то на этом безотчетном страхе потерять последний шанс для ребенка. В итоге не стало почти миллиона.
Родители не просили об этом сборе, им даже в голову не пришло, что кто-то может взять и просто так помочь. Это была просто инициатива журналистов, узнавших о ситуации. Настоящих журналистов, которые не стали смаковать безраздельное горе родителей на страницах СМИ, а сами, в своих чатах и соцсетях, начали сбор. Который потом подхватили остальные.
Родители ребёнка думали, что остались со своим горем один на один. Ощущения отца я даже не берусь представить, всю эту горечь и боль. И вот тут на их призыв отозвался огромный, сильный, мудрый наш народ. Россию не зря сравнивают с медведем, медведь и есть. Видеть подобное доводится нечасто и немногим. Вчера мы с вами увидели.
Деньги были собраны менее чем за три часа, но продолжали приходить. Люди в комментариях и личку писали "лишними не будут, пригодятся на лечение и реабилитацию".
Родители не просили об этом сборе, им даже в голову не пришло, что кто-то может взять и просто так помочь. Это была просто инициатива журналистов, узнавших о ситуации. Настоящих журналистов, которые не стали смаковать безраздельное горе родителей на страницах СМИ, а сами, в своих чатах и соцсетях, начали сбор. Который потом подхватили остальные.
Родители ребёнка думали, что остались со своим горем один на один. Ощущения отца я даже не берусь представить, всю эту горечь и боль. И вот тут на их призыв отозвался огромный, сильный, мудрый наш народ. Россию не зря сравнивают с медведем, медведь и есть. Видеть подобное доводится нечасто и немногим. Вчера мы с вами увидели.
Деньги были собраны менее чем за три часа, но продолжали приходить. Люди в комментариях и личку писали "лишними не будут, пригодятся на лечение и реабилитацию".
В стороне не остался даже банк, который и поставил в этой истории жирную точку.
В этой истории мне хочется обнять и поблагодарить всех. И журналистов. И всех тех, кто поддержал. И плачуших родителей. А малышу просто дать наказ жить и выздоравливать. Потому что у него сейчас тысячи и тысячи крестных, которым он стал своим.
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Метки: Москва мошенники служба поддержки
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Позиция банка, мне лично подтвердила нефейковость истории.
А вот когда эти самые исключения станут правилом - тогда и я сам буду рад признать, что ошибался
Что не радует - я вот, блд, не понимаю работу нашей банковской системы. Происходит движуха не маленькой такой суммы. И банку сугубо насрать. При этом зачастую переводишь относительно небольшую сумму, между своими же счетами далеко не первый раз и вдруг : "О, а чё это ? А с хрена ли ? А мы счас забаним, пишите заявление в отделении на разблокировку". А тут практически лям хоп - и моментом растворился, как сахарная вата в ручейке. Я в двух банках попытался найти продукт - тупо накопительный счёт с блокировкой перевода, т.е. при попытке совершить расходную операцию сразу счёт блокировался на несколько часов ( ну не рвану я посреди ночи вдруг покупать квартиру, машину или вот делать операцию, на несколько часов явно можно отсрочить). Хрен там было, можно сильно урезать лимит на снятие в банкомате, но это другое совсем. А вот как-то защитить от перевода ( я вроде достаточно продвинутый человек, но и случаи все не предугадаешь) - неа.
Какой вывод - да полюбому они в доле. Тут уж просто больно некрасивая история, банк решил хоть немного хайпануть
А раз такая очевидная вещь не предусмотрена - это кому-то нужно. Кому ? ответ очевиден...
И война закончится, и украина тоже