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У семьи в Москве мошенники украли все деньги

У семьи в Москве мошенники украли все деньги (4 фото)

Автор:
12 ноября 2021 19:04
Метки: Москва   мошенники   служба поддержки   
1297
4
К сожалению ситуация банальная и обычная и ей уже никого не удивишь.
А вот её развитие и финал совсем не обычный
Всё началось с одного журналиста - Андрея Медведева. И если он говорит, что людям надо помочь, значит там реально край.
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Высадило конечно, что мошенники украли у родителей 4-летнего малыша с онкологическим заболеванием деньги, скопленные на лечение. Их и развели то на этом безотчетном страхе потерять последний шанс для ребенка. В итоге не стало почти миллиона.

Родители не просили об этом сборе, им даже в голову не пришло, что кто-то может взять и просто так помочь. Это была просто инициатива журналистов, узнавших о ситуации. Настоящих журналистов, которые не стали смаковать безраздельное горе родителей на страницах СМИ, а сами, в своих чатах и соцсетях, начали сбор. Который потом подхватили остальные.


Родители ребёнка думали, что остались со своим горем один на один. Ощущения отца я даже не берусь представить, всю эту горечь и боль. И вот тут на их призыв отозвался огромный, сильный, мудрый наш народ. Россию не зря сравнивают с медведем, медведь и есть. Видеть подобное доводится нечасто и немногим. Вчера мы с вами увидели.
Деньги были собраны менее чем за три часа, но продолжали приходить. Люди в комментариях и личку писали "лишними не будут, пригодятся на лечение и реабилитацию".
В стороне не остался даже банк, который и поставил в этой истории жирную точку.
В этой истории мне хочется обнять и поблагодарить всех. И журналистов. И всех тех, кто поддержал. И плачуших родителей. А малышу просто дать наказ жить и выздоравливать. Потому что у него сейчас тысячи и тысячи крестных, которым он стал своим.

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Метки: Москва   мошенники   служба поддержки   
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36k
Alex 3 часа назад
Какой же мразью надо быть, что бы сделать такое....
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902
Довер Иванович 6 минут назад
Мир конечно не без добрых людей и добрых поступков. Мошенники это не люди им вообще пох... на тебя и твоих детей, хоть сдохни. У меня две знакомые попались на такие разводы потеряли около 300 тыс. Эта тема с разводами уже давно дошла до точки кипения. Почему бы по телевиденью не вести такой канал где бы рассказывались такие истории что бы другие не попадались. В ютубе много примеров и рассказов о мошеннических схемах, но не все это смотрят, а по телеку может еще обратили внимание. Всем мошенникам что бы горели в аду.
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3k
Tuskub Полчаса назад
Вор - это, в общественном понятии - ублюдок и тварь. Вор, который украл у больного ребенка - это даже среди воров (ублюдков) - неприкасаемый ("дырчатый"). Та конченная тварь, которая это сделала, должна ответить за поступок.
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13k
Алексей Полчаса назад
Плюс неравнодушности людей. И тоже кинул немножко.
Позиция банка, мне лично подтвердила нефейковость истории.
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46k
zloykoyot 2 часа назад
Хм, гляди-ка, среди банкиров ещё люди остались. Тот случай, когда я рад, что ошибался в оценке некоторых категорий людей.
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21k
Matrosskin 2 часа назад
История с хорошим концом - и это радует.
Что не радует - я вот, блд, не понимаю работу нашей банковской системы. Происходит движуха не маленькой такой суммы. И банку сугубо насрать. При этом зачастую переводишь относительно небольшую сумму, между своими же счетами далеко не первый раз и вдруг : "О, а чё это ? А с хрена ли ? А мы счас забаним, пишите заявление в отделении на разблокировку". А тут практически лям хоп - и моментом растворился, как сахарная вата в ручейке. Я в двух банках попытался найти продукт - тупо накопительный счёт с блокировкой перевода, т.е. при попытке совершить расходную операцию сразу счёт блокировался на несколько часов ( ну не рвану я посреди ночи вдруг покупать квартиру, машину или вот делать операцию, на несколько часов явно можно отсрочить). Хрен там было, можно сильно урезать лимит на снятие в банкомате, но это другое совсем. А вот как-то защитить от перевода ( я вроде достаточно продвинутый человек, но и случаи все не предугадаешь) - неа.
Какой вывод - да полюбому они в доле. Тут уж просто больно некрасивая история, банк решил хоть немного хайпануть
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
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17k
Serg2001 2 часа назад
Хорошо бы правоохранительные органы включились. Если в другой стране, то МИД подключить, интерпол. Хоть на луне, но найти ублюдков. Вытащить и показать всему миру этих упырей. Вот тогда можно будет поставить точку. Малышу долгой и счастливой жизни!
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33k
Опаньки 2 часа назад
Неужели банк возместил? Ну прямо по красоте
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10k
booz223 3 часа назад
Это вам не сбербанка... Если это правда - респект всем!
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