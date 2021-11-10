8.

Своим названием площадь Васильевский Спуск обязана Собору Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву — или, как его привыкли называть в народе, Храму Василия Блаженного, от которого площадь спускается к Москве-реке.



В 1909 году по Васильевской площади пустили электрический трамвай. Но уже во второй половине 30-х годов весь квартал с находившимися в нём Масляным и Живорыбным переулками был снесён для строительства Большого Москворецкого моста. Современный мост был построен в 1938 году и соединяет Васильевский Спуск с улицей Большая Ордынка через Большой и Малый Москворецкие мосты. В том же году площадь вошла в состав Красной площади