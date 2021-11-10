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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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4.
На фото — базарный торг на Васильевской площади (Васильевский Спуск), 1903 год
Вдалеке можно заметить часовню «Великого Совета Откровение» у Спасской (Фроловской) башни. С другой стороны башни стояла такая же — «Великого Совета Ангел». Часовни освятили 22 октября 1868 года. Принадлежали они Покровскому собору. Обе были снесены в 1925 году: на месте часовни (той, что на фото) устроили общественный туалет. Действует до сих пор.
5.
Группа Queen позирует с серебряными, золотыми и платиновыми наградами, которые они получили от Британского фонографического института, за продажи “Bohemian Rhapsody” и двух альбомов.
6.
Группа Стаса Намина на гастролях, 1986 год, США Начало мирового турне.
Слева направо: Александр Малинин, Александр Лосев, Стас Намин, Юрий Горьков, Александр Солич, Сергей Воронов.
7.
2 ноября 1937 года на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. На фото: Рабочие, участвовавшие в создании рубиновых звёзд Кремля. 1937 год.
8.
На фото — раскрашенный снимок площади Васильевский Спуск, до 1930-х
Своим названием площадь Васильевский Спуск обязана Собору Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву — или, как его привыкли называть в народе, Храму Василия Блаженного, от которого площадь спускается к Москве-реке.
В 1909 году по Васильевской площади пустили электрический трамвай. Но уже во второй половине 30-х годов весь квартал с находившимися в нём Масляным и Живорыбным переулками был снесён для строительства Большого Москворецкого моста. Современный мост был построен в 1938 году и соединяет Васильевский Спуск с улицей Большая Ордынка через Большой и Малый Москворецкие мосты. В том же году площадь вошла в состав Красной площади
В 1909 году по Васильевской площади пустили электрический трамвай. Но уже во второй половине 30-х годов весь квартал с находившимися в нём Масляным и Живорыбным переулками был снесён для строительства Большого Москворецкого моста. Современный мост был построен в 1938 году и соединяет Васильевский Спуск с улицей Большая Ордынка через Большой и Малый Москворецкие мосты. В том же году площадь вошла в состав Красной площади
11.
«Памир» — последний в мире коммерческий парусный корабль, совершавший торговые рейсы, огибая мыс Горн, 1949 год.
18.
Одри Хепбёрн. США, 1950-е. "Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем."
20.
Оперная дива Мария Каллас шипит на федерального маршала Стэнли Прингла, который после концерта, под видом поклонника, вручил ей цветы и повестку в суд. Чикаго, США, 1955 год
25.
В 1913 году в Санкт-Петербурге известный пловец-марафонец Леонид Романченко открыл собственную школу плавания.
В центре бассейна в окружении учеников он сам, у края бассейна (поднятый над водой) – писатель Александр Куприн, Санкт-Петербург, ул. Бассейная.
26.
Продажа сигарет больному. Считалось что курение помогает уменьшить стресс и обуздать аппетит. США, примерно 1950 г.
27.
Галиция, июль 1915 года. Австро-венгерские солдаты с закованным в цепи украинским парубком, обвиняемым в шпионаже в пользу русских.
29.
18-летний морской пехотинец Ален Делон (в центре) на курсах радистов в Тулоне перед отправкой в Сайгон. 1953 год.
30.
Париж, Электра, 1941 год.
Во время Второй мировой войны дефицит бензина побудил искать новые источники энергии. В 1941 году десяток компаний начали производство электромобилей. Electra Пьера Фора: 2 двери, 4 колеса, полная масса пустого 550 кг, 40 км / ч, запас хода 75 км.(Le Petit parisien)
37.
«Огонёк» 1962. В селе совхоза «Гутовский» в воскресные дни устраивают массовые катания на салазках. Начинкин М.
39.
Танцовщицы в Фридрихштадтпаласт, знаменитом музыкальном театре-варьете Восточного Берлина (фотограф Thomas Hoepker, 1984)
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