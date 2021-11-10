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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
10 ноября 2021 22:53
Метки: история   ретро   фото   
910
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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5k
Ruk 8 часов назад
Панк и его девушка. 2017 год. фото моё.
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Frank Borman 6 часов назад
3. Гроза парней, 1970-е

По машине видно - будущая автоледя растет.
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Ya 7 часов назад
Ну какой будет пост если в конце не будет Моника Беллуччи? Хоть в тему, хоть нет, но это уже болезнь.
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kappaneed 8 часов назад
А свекрови, походу, лет 45 от силы
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