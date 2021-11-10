"Сдала соседка": на Урале оштрафовали женщину, болеющую ковидом, которая кормила собаку во дворе своего дома

Серовский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Семёнову, за то что она, болея ковидом, вышла без маски во двор своего частного дома, чтобы покормить пса. Сфотографировала Светлану бдительная соседка, которая увидела злостное нарушение через забор. Она отправила фотографию в полицию. Правоохранители опросили свидетелей и подтвердили правонарушение.

На Семёнову завели административное дело по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд установил, что Семёнова своим проступком «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции», передаёт Znak.com.

Спустя два дня Семёнова получила отрицательный ест на COVID-19, но от наказания её это не спасло. Глава региона уже обратился в прокуратуру, чтобы оспорить решение полиции и отменить штраф.