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"Сдала соседка": на Урале оштрафовали женщину, болеющую ковидом, которая кормила собаку во дворе своего дома

"Сдала соседка": на Урале оштрафовали женщину, болеющую ковидом, которая кормила собаку во дворе своего дома (1 фото)

Автор:
10 ноября 2021 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   интересное   ковид   собаки   соседка сдала   фото   штраф   
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В Серове Свердловской области женщина вышла во дворе своего частного дома, чтобы покормить собаку и получила штраф в 15 000 рублей. Её сфотографировала соседка, которая пожаловалась на нарушительницу в полицию.

Серовский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Семёнову, за то что она, болея ковидом, вышла без маски во двор своего частного дома, чтобы покормить пса. Сфотографировала Светлану бдительная соседка, которая увидела злостное нарушение через забор. Она отправила фотографию в полицию. Правоохранители опросили свидетелей и подтвердили правонарушение.

На Семёнову завели административное дело по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд установил, что Семёнова своим проступком «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции», передаёт Znak.com.

Спустя два дня Семёнова получила отрицательный ест на COVID-19, но от наказания её это не спасло. Глава региона уже обратился в прокуратуру, чтобы оспорить решение полиции и отменить штраф.

Источник:

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Метки: Ynews   интересное   ковид   собаки   соседка сдала   фото   штраф   
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3k
Дарвин и аморальная премия 6 часов назад
А если будут грабить,убивать,то х@уй кто из соседей поможет
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2k
svetludmila 50 минут назад
Сочинение на букву "С"? В свой двор женщина может выходить сколько угодно - это не общественное пространство.
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12k
Элитный тигр 55 минут назад
Граждане, я не знаю, фейк это или нет, но прежде чем осуждать соседку (как все делают это ниже), надо так-то опросить и вторую сторону, почему она так стуканула? Может эта "ковидная" та еще стерва, каждый день бухает, ломает забор соседке и забрасывает ее участок пустыми бутылками и ее собака каждый день срет у соседки на участке? Да еще может быть миллион причин, почему соседка такой поступок совершила. На разговоры не реагирует уже 5 лет, все ежедневно повторяется. И вот так как по закону и по совести ее образумить никак не получилось, пришлось идти на такие меры. Так что прежде чем сжигать дом настучавшей соседке, приглядитесь попристальнее к ковидной...
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Виктор Орешко 58 минут назад
Ох*уели совсем ! А соседка ПАДАЛЬ !
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149
Снежный Барс 2 часа назад
Всё вернётся. Ждём продолжения когда соседка заболеет ковидом
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12k
Bill 2 часа назад
Вот сайт Серовского суда Свердловской области, там есть хороший поиск по рассмотренным делам:
https://serovsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.11.2021https://serovsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.11.2021#
Про Светлану Семенову ничего не нашел.
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2k
Olegsky 2 часа назад
В этом вся Россия. А ещё удивляетесь, почему это Вас мигранты чмурят. Привет из Прибалтики.
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81
gurmand - 3 часа назад
Красного петуха такой соседке пустить надо.
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38k
Сергей 3 часа назад
Бред какой то.
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781
Миша 3 часа назад
Злостная соседка небось в месяц 30 заялений пишет, не нравицца она ей.
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1k
Руслан Новак 4 часа назад
Бред какой-то. А как в наше время больной ковидом должен получить мед.помощь? Все очень просто, единственный способ самому идти в поликлинику и стоять часами в очереди с другими больными или зачастую теми кто станет больным.
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2k
Точка 4 часа назад
Не порите чушь. Никто не выпишет штраф если выходить на своей территории... Общественным местом она не является. Если какой идиот и выписал такой штраф то женщина обжалует его в суде легко.
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5k
Режиссер 4 часа назад
Таких соседей надо стрелять..
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7k
bum-bum 4 часа назад
писдешь
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287
Граф Вишенка 4 часа назад
..."..ля ты крыса!.."...
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7k
Sterling Malory Archer 4 часа назад
сучка?
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3
Nemo1875 4 часа назад
"Стукачество", сново в почёте !
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6k
SR 5 часов назад
Насколько я знаю, выход на территорию СВОЕГО участка не считается нарушением самоизоляции.
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1k
Росомаха 5 часов назад
Ладно ,соседка дура маразматичная, но судьи ЧЕМ думали? 37-год не за горами? Тройками судить и к стенке?
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4k
просто Дмитрий 5 часов назад
С нетерпением буду ждать новые серии из
нового сериала "СОСЕДКИ"
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5k
Ruk 5 часов назад
если через неделю у неё сгорит дом, то ни кто не удивится
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