"Сдала соседка": на Урале оштрафовали женщину, болеющую ковидом, которая кормила собаку во дворе своего дома

В Серове Свердловской области женщина вышла во дворе своего частного дома, чтобы покормить собаку и получила штраф в 15 000 рублей. Её сфотографировала соседка, которая пожаловалась на нарушительницу в полицию.
Серовский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Семёнову, за то что она, болея ковидом, вышла без маски во двор своего частного дома, чтобы покормить пса. Сфотографировала Светлану бдительная соседка, которая увидела злостное нарушение через забор. Она отправила фотографию в полицию. Правоохранители опросили свидетелей и подтвердили правонарушение.
На Семёнову завели административное дело по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд установил, что Семёнова своим проступком «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции», передаёт Znak.com.
Спустя два дня Семёнова получила отрицательный ест на COVID-19, но от наказания её это не спасло. Глава региона уже обратился в прокуратуру, чтобы оспорить решение полиции и отменить штраф.
Источник:
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https://serovsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.11.2021https://serovsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.11.2021#
Про Светлану Семенову ничего не нашел.
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А ты, я смотрю, очередной мамкин юрист. В предписании о самоизоляции говорится о необходимости нахождения по месту жительства или месту пребывания. А земельный участок не может быть местом жительства граждан.
Ну а про сумму штрафа это вообще смешно...
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Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Невыполнение в установленный срок выданного законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей
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Вот ещё одна.
В сибирской деревне ветерана ВОВ оштрафовали за то, что он больной ковидом в своём частном доме пошёл печку топить. Его соседка увидела через окно.