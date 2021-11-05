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Художник стирает границу между вымыслом и реальностью

Художник стирает границу между вымыслом и реальностью (31 фото)

Автор:
05 ноября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Мартин Шрийвер   амстердам   голландия   искусство. творчество   необычно   обработка фотографий   фотоработы   фотохудожник   
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Фотохудожник из Амстердама Мартин Шрийвер создает в художественных работах новый, неизведанный мир, мастерски снимая границу между реальностью и фантазией.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мартин Шрийвер   амстердам   голландия   искусство. творчество   необычно   обработка фотографий   фотоработы   фотохудожник   
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