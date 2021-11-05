Художник стирает границу между вымыслом и реальностью

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Фотохудожник из Амстердама Мартин Шрийвер создает в художественных работах новый, неизведанный мир, мастерски снимая границу между реальностью и фантазией.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мартин Шрийвер амстердам голландия искусство. творчество необычно обработка фотографий фотоработы фотохудожник
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