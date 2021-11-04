Карьере русского двойника Ди Каприо помешало ожирение

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39-летний Роман Бурцев много лет зарабатывал на своем внешнем сходстве с Леонардо Ди Каприом. Но пандемия сорвала его планы и дальше торговать лицом. Он подписал контракты с рекламодателями, но они отказались от него после того, как он не смог сбросить вес, набранный во время карантина.
Толстый двойник Леонардо Ди Каприо, получивший известность благодаря своему внешнему сходству с голливудским актером, обнаружил, что прибавка в весе во время изоляции убила его карьеру.
Клон Леонардо Ди Каприо, 39-летний россиянин Роман Бурцев, извлекает выгоду из своей новообретенной славы с тех пор, как его сходство с 46-летней звездой было продемонстрировано в интернете.
Но Бурцев, который сейчас живет в двухкомнатной муниципальной квартире со своими родителями и кошками, признал, что пандемия коронавируса помешала его планам обретения международной известности. «Проблемы начались с введения ограничений в апреле 2020 года, а теперь люди забыли обо мне».
Клон Леонардо Ди Каприо, 39-летний россиянин Роман Бурцев, извлекает выгоду из своей новообретенной славы с тех пор, как его сходство с 46-летней звездой было продемонстрировано в интернете.
Но Бурцев, который сейчас живет в двухкомнатной муниципальной квартире со своими родителями и кошками, признал, что пандемия коронавируса помешала его планам обретения международной известности. «Проблемы начались с введения ограничений в апреле 2020 года, а теперь люди забыли обо мне».
Раньше люди в больших городах с удовольствием делали селфи с двойником, но пандемия положила этому конец. Отсутствие внимания к Бурцеву во время пандемии привело к тому, что он прибавил в весе. Еще ранее он подписал контракты с рекламодателями, но они отказались от него после того, как он не смог похудеть.
Тем не менее, Бурцев настроен похудеть и достичь своей цели, поэтому к Новому 2022 году он обещает быть «на высоте».
Сейчас Роман Бурцев усиленно сбрасывает вес. «Я перепробовал множество методов похудения, прежде чем нашел свой собственный, и сейчас я худею.
Роман Бурцев не женат, но мечтает встретить подругу. По словам Романа, его планы на будущее просты и их можно охарактеризовать как «семья, дети, дом».
Раньше Бурцев добился определенной известности, снявшись в различных рекламных роликах, в том числе рекламе водки. Перед началом съемок Бурцев объявил своим поклонникам и подписчикам, что посещает уроки актерского мастерства - но не для того, чтобы попасть в Голливуд, а для того, чтобы найти девушку.
Пандемия оборвала планы Романа по достижению международной известности, и ему пришлось сменить отрасль и начать работать с криптовалютами. Однако вскоре ему пришлось ее бросить, потому что его босс был недоволен его постоянными просьбами об отгулах для походов на фотосессии и рекламные съемки.
По словам двойника Ди Каприо, он зарабатывает 50 000 российских рублей в месяц и сейчас живет в двухкомнатной квартире со своими родителями в Подольске. Чтобы переехать в Подольск, его семья продала принадлежавшую им трехкомнатную квартиру в Тульской области.
Бурцев живет в одной из комнат, а его родители - в другой. Однако, по собственному признанию мужчины, он хотел бы купить себе дом в Крыму. Аозможно, это удастся ему теперь, когда его сестра поступила в университет.
По словам двойника Ди Каприо, он зарабатывает 50 000 российских рублей в месяц и сейчас живет в двухкомнатной квартире со своими родителями в Подольске. Чтобы переехать в Подольск, его семья продала принадлежавшую им трехкомнатную квартиру в Тульской области.
Бурцев живет в одной из комнат, а его родители - в другой. Однако, по собственному признанию мужчины, он хотел бы купить себе дом в Крыму. Аозможно, это удастся ему теперь, когда его сестра поступила в университет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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