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Карьере русского двойника Ди Каприо помешало ожирение

Карьере русского двойника Ди Каприо помешало ожирение (7 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Роман Бурцев   актеры   двойники   знаменитости   леонардо ди каприо   локдаун   похоже да не то же   
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39-летний Роман Бурцев много лет зарабатывал на своем внешнем сходстве с Леонардо Ди Каприом. Но пандемия сорвала его планы и дальше торговать лицом. Он подписал контракты с рекламодателями, но они отказались от него после того, как он не смог сбросить вес, набранный во время карантина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роман Бурцев   актеры   двойники   знаменитости   леонардо ди каприо   локдаун   похоже да не то же   
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2  комментария
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957
Евгений Полчаса назад
Уважаемый Роман Бурцев (если ты читаешь сей пост)! Для того, чтобы найти девушку, никакие курсы не нужны - будь самим собой!
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3k
RomaXz 16 минут назад
Ди Каприо уже не торт
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