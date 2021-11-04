Карьере русского двойника Ди Каприо помешало ожирение

Пандемия оборвала планы Романа по достижению международной известности, и ему пришлось сменить отрасль и начать работать с криптовалютами. Однако вскоре ему пришлось ее бросить, потому что его босс был недоволен его постоянными просьбами об отгулах для походов на фотосессии и рекламные съемки.

По словам двойника Ди Каприо, он зарабатывает 50 000 российских рублей в месяц и сейчас живет в двухкомнатной квартире со своими родителями в Подольске. Чтобы переехать в Подольск, его семья продала принадлежавшую им трехкомнатную квартиру в Тульской области.

Бурцев живет в одной из комнат, а его родители - в другой. Однако, по собственному признанию мужчины, он хотел бы купить себе дом в Крыму. Аозможно, это удастся ему теперь, когда его сестра поступила в университет.