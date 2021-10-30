Умер диктор Игорь Кириллов

Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время», – заявил ведущий эфира телеканала, передает ТАСС.

В пресс-службе канала добавили, что Кириллов стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения, с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», передает РЕН ТВ.

Причина смерти диктора не называется.

Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).

С июля 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера. Работал также как режиссер-постановщик, литературовед, киновед.

Уже через два с половиной месяца после прихода на телевидение он вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Обладал «фирменным», легко узнаваемым тембром голоса.

Вел программы «Песня года» (1971-1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».

Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Часто выступал с новогодним обращением вместо руководства страны.