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Умер диктор Игорь Кириллов

Умер диктор Игорь Кириллов (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2021 11:17
Метки: Кириллов   диктор   факты   
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Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов умер на 90-ом году жизни, сообщил Первый канал.

Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время», – заявил ведущий эфира телеканала, передает ТАСС.


В пресс-службе канала добавили, что Кириллов стал «самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения, с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», передает РЕН ТВ.


Причина смерти диктора не называется.


Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).


С июля 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера. Работал также как режиссер-постановщик, литературовед, киновед.


Уже через два с половиной месяца после прихода на телевидение он вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Обладал «фирменным», легко узнаваемым тембром голоса.


Вел программы «Песня года» (1971-1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп» и вечерний канал «ВИD представляет», работал для международной версии «Первого канала», художественным руководителем канала «Деловая Россия».


Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Часто выступал с новогодним обращением вместо руководства страны.

С 1965 года до конца 1980-х годов вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади. До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая.


С апреля 1995 года был диктором-консультантом Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира «Первого канала» (до 2 сентября 2002 года – ОРТ), озвучивал анонсы канала, программу передач.

Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии). Является профессором, академиком Международной академии театра и кино.


Имеет звание Народного артиста СССР. Был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

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Метки: Кириллов   диктор   факты   
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Zvirbulis 2 часа назад
У нас в Латвии по национальным каналам сейчас такие ведущие новостей... Как будто член в рот себе засунули - оттарабанили что-то, что только сами поняли и на этом всё.. Кириллов был образцом. Увы таких больше нет. Искреннее уважение и пусть земля ему будет пухом...
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Ушел рупор коммунизма. А вот рупор капитализма живее всех живых:
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4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Всю мою жизнь он был по сути частью этой жизни. Когда умирают такие люди, уходят не только они, но и понемногу уходим мы.
Вечная память блогерам, на которых растет нынешняя молодежь, а ему ее желать не надо. Тут история всё рассудит.
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26k
Е-Лена Час назад
Грустно... Светлая память ему. И - СПАСИБО!
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5k
newegg 2 часа назад
- Добрый вечер, дорогие товарищи.
- Здравствуйте. Сегодня в передаче....

RIP
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3k
Parus59 2 часа назад
Жаль конечно, целая эпоха уходит.
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11k
geminisf 2 часа назад
Ах ты ж... Светлая память.
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Голос Советского Союза. В одном ряду с Левитаном.
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880
Sergei 2 часа назад
Земля ему пухом. Человек - профи своего дела, с прекрасной дикцией и знанием родного языка.
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940
Ольга 3 часа назад
Среди дикторов был звездой, яркий, запоминающийся. Светлая память ему.
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139
Anton Poldnev 3 часа назад
Жаль. Хорошую, насыщенную жизнь прожил. Светлая память.
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7k
Garpia121 3 часа назад
Хороший был профессионал, и голос приятный. Про причину смерти, 90 лет.
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Куртуазный Маньерист Garpia121 Час назад
тромбоз...
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