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Кроме коронавируса ничего не осталось? Врач рассказал о второй пандемии

Кроме коронавируса ничего не осталось? Врач рассказал о второй пандемии (1 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:27
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   болезнь   врач   интересное   коронавирус   пандемия   фото   
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После появления на земле коронавируса создаётся такое впечатление, что кроме него никаких болезней не осталось. Однако, врач заявил, что сейчас в России проходит ещё одна пандемия.

Специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин рассказал в эфире радио Sputnik. Врач рассказал, что половина смертей в России происходит не из-за коронавируса, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

"По моему мнению, у нас 50% смертности – из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже. Нам необходимо изменить это", – сказал специалист.

Фомин отметил, что ситуацию необходимо менять. Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний нужно больше двигаться, правильно питаться. По его словам, от 45 до 90 минут в день нужно уделять активной ходьбе.

"Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки. Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить", – посоветовал Александр Фомин.

При этом он отметил, что даже в режиме изоляции не стоит пускать своё здоровье на самотёк.

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Метки: Ynews   болезнь   врач   интересное   коронавирус   пандемия   фото   
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6  комментариев
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Николай Тимофеев Полчаса назад
А если я раз в час с 4-го этажа курить на улицу и обратно по лестнице хожу - это считается физ.нагрузкой?
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Viejo Borracho Dikobraz 8 минут назад
Ну какая там пандемии. В РФ за 2019 г. от сердечно -сосудистых умерло всего в ДЕВЯТЬ раз больше, чем от коронавируса. И эти люди не перегрузили скорые, больницы и мозги. Они умирали тихо и без шумиха в СМИ.
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nobody® 21 минуту назад
Когда модные слова, которые сейчас на слуху, хочется применить по делу и нет. Болезнь - пандемия, фотография - селфи. Но у этих слов есть конкретные значения, определяющие узконаправленное применение.
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Andrew_Nice 22 минуты назад
Ну вы чего? Разве на болезнях сосудов и сердца заработаешь так, как на ОРВИ очередном? Там же ни вакцин, ни масок с перчатками, ни штрафов... Как дети, честное слово :)
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