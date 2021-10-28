Кроме коронавируса ничего не осталось? Врач рассказал о второй пандемии

Специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин рассказал в эфире радио Sputnik. Врач рассказал, что половина смертей в России происходит не из-за коронавируса, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

"По моему мнению, у нас 50% смертности – из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже. Нам необходимо изменить это", – сказал специалист.

Фомин отметил, что ситуацию необходимо менять. Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний нужно больше двигаться, правильно питаться. По его словам, от 45 до 90 минут в день нужно уделять активной ходьбе.

"Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки. Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить", – посоветовал Александр Фомин.

При этом он отметил, что даже в режиме изоляции не стоит пускать своё здоровье на самотёк.

