Сортов водки было многоСортов водки было много. Старожилы несомненно вспомнят «Русскую», «Московскую», «Столичную», «Сибирскую», «Охотничью», «Экстру» и, конечно же, просто «Водку» за 4-70, получившую в народе ласковое...