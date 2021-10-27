То, что в СССР была реклама, вы, думаю, спорить не будете. Она, если быть честным, была в большинстве случаев малоэффективной (а, зачастую и бесполезной) и носила скорее ознакомительный характер. Но очень интересна ситуация с продуктом, который особо в рекламе и не нуждался - алкоголь. Тем не менее и его реклама тоже была.
В первую очередь это касалось продукции различных винодельческих хозяйств. Вот взгляните, какой замечательный проспект Массандры со стихами "нашего всего"
Ну и сама продукция
А это реклама продукции другого винодельческого предприятия - Абрау-Дюрсо
В этом отношении очень интересно полистать Каталог ликёро-водчных изделий 1957 года, в котором представлено около 100 наименований алкогольных напитков
Сам каталог можно полистать по ссылке - Каталог ликёро-водчных изделий 1957 года
Ну а ниже можно посмотреть несколько рекламных проспектов тех лет
Сначала вина
Здесь коньяки
Бальзамы и ликёры
Ну отдельная тема - реклама водки. Она была ориентирована исключительно на западного портебителя - нашим гражданам её рекламировать особо не надо было. Особенно если учесть, что в магазинах была в оновном "Русская" и "Пшеничная". Хотя тут память меня может и подводить, так как во времена СССР меня интересовали совсем другие напитки, в которых алкоголя не было совсем
Кстати, вернёмся к заглавному снимку - он этого достоин
Сделан снимок фотографом Валерием Плотниковым на бывшей даче писателя Льва Кассиля для объединения "Союзплодоимпорт"
В желтой кофте сидит жена фотографа Ирина Собинова-Кассиль,
Прислонился к дереву- актер МХАТа Юрий Меншагин.
Далее зайцевские манекенщицы из ОМДО Татьяна Соповьёва (будущая супруга Н.Михалкова)
и Наталья Готовцева (будущая жена В. Ежова автора Баллада о солдате).
Сидит Юрий Богатырев
Ну, и на последок, снимок, сделанный буквально сегодня, в фирменном магазине одного из винодельческих хозяйств Ставрополья. Очень понравилась эта инсталляция из старых вин
PS. Оказывается был ещё другой кадр, с более весёлыми лицами
Источник:
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В Союзе все, что продавалось в магазинах Вино-Табак, народ в шутку называл товарами первой необходимости .