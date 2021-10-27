



Ну отдельная тема - реклама водки. Она была ориентирована исключительно на западного портебителя - нашим гражданам её рекламировать особо не надо было. Особенно если учесть, что в магазинах была в оновном "Русская" и "Пшеничная". Хотя тут память меня может и подводить, так как во времена СССР меня интересовали совсем другие напитки, в которых алкоголя не было совсем



