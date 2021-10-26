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Все средства хороши: мужчина отбивался аллигатором в драке на пляже

Все средства хороши: мужчина отбивался аллигатором в драке на пляже (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 13:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бразилия   Юмор   животные   кайман   смешные новости   странные новости   
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Обычная потасовка на пляже в Бразилии приняла неожиданный оборот, когда один из участников решил использовать каймана – маленького аллигатора – в качестве оружия.

Двое отдыхающих на пляже Макумба в Рио-де-Жанейро по неизвестной причине ввязались в драку, и один из них решил отбиться с помощью каймана в руке. Мужчин пытался разнять спасатель, работающий на пляже, но тщетно: вооруженный мини-аллигатором боец продолжал размахивать рептилией в сторону оппонента. Daily Mail сообщает, что после драки каймана поймали спасатели и отпустили его на волю в городском парке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бразилия   Юмор   животные   кайман   смешные новости   странные новости   
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8  комментариев
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17k
Dr.CrAzY Час назад
бедный Гена!...
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61
apqurhf Полчаса назад
надеюсь, маленького ребёнка этого гондона возьмут за ноги и будут им отбиваться от гопников.
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22k
Сибиряк 46 минут назад
Все средства хороши: мужчина отбивался аллигатором в драке на пляжеПосмотреть
Все средства хороши: мужчина отбивался аллигатором в драке на пляже
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25k
Батончик с маком 50 минут назад
Кайман это идеальное оружие. Не огнестрел, не колюще-режущее и т.д. Только носить с собой не очень удобно
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89k
сапер Водичка Час назад
А все началось из-за этого !!!
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1k
Анна Анна Час назад
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525
Мы Ул Час назад
Другой должен был собаку за хвост схватить и ей атаковать ))
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