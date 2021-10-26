Все средства хороши: мужчина отбивался аллигатором в драке на пляже

Двое отдыхающих на пляже Макумба в Рио-де-Жанейро по неизвестной причине ввязались в драку, и один из них решил отбиться с помощью каймана в руке. Мужчин пытался разнять спасатель, работающий на пляже, но тщетно: вооруженный мини-аллигатором боец продолжал размахивать рептилией в сторону оппонента. Daily Mail сообщает, что после драки каймана поймали спасатели и отпустили его на волю в городском парке.