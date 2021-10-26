Все средства хороши: мужчина отбивался аллигатором в драке на пляже

Обычная потасовка на пляже в Бразилии приняла неожиданный оборот, когда один из участников решил использовать каймана – маленького аллигатора – в качестве оружия.
Двое отдыхающих на пляже Макумба в Рио-де-Жанейро по неизвестной причине ввязались в драку, и один из них решил отбиться с помощью каймана в руке. Мужчин пытался разнять спасатель, работающий на пляже, но тщетно: вооруженный мини-аллигатором боец продолжал размахивать рептилией в сторону оппонента. Daily Mail сообщает, что после драки каймана поймали спасатели и отпустили его на волю в городском парке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Мужчина с криком «Я не дам Иисусу умереть» напал на актёра в костюме римского солдата
- Первая леди Бразилии и бывшая фотомодель спасла собаку, тонувшую в озере
- Коровы помогли американским полицейским поймать угонщицу автомобиля
- Обнаружена самая невезучая коала в мире
- Подвешенная под потолком лошадь в музее Пушкина возмутила россиян
Понравилось22