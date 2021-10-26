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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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Вообще-то гиена приручаема не хуже шакала, а значит не хуже восточноевропейской дворняги, которая к шакалу вернулась в годах 70х.
И да, современные собаки происходят не от волка, а от южноевропейского шакала. И обратное смешение ген разных пород ведёт снова... К шакалу.
И шакал, кстати, не падальщик, а отличный охотник на мелкую дичь, как и лисы. Ну и другое погрызть тоже не против. Даже ягоды.
Гугл переводчик в помощь, где есть функция озвучки - https://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=vogue&op=translatehttps://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=vogue&op=translate
https://panorama.pub/news/v-moskve-nagradili-shkolnika-kotoryj-soobshhil-o-pokupke-ego-roditelyami-poddelnogo-sertifikata-o-vakczinacziihttps://panorama.pub/news/v-moskve-nagradili-shkolnika-kotoryj-soobshhil-o-pokupke-ego-roditelyami-poddelnogo-sertifikata-o-vakczinaczii
(Ну не работать же прямо с утра, в самом деле!)