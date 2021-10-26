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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
26 октября 2021 08:39
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3619
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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1k
Анна Анна 5 часов назад
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27k
Peacemaker1873 45 минут назад


Вообще-то гиена приручаема не хуже шакала, а значит не хуже восточноевропейской дворняги, которая к шакалу вернулась в годах 70х.

И да, современные собаки происходят не от волка, а от южноевропейского шакала. И обратное смешение ген разных пород ведёт снова... К шакалу.

И шакал, кстати, не падальщик, а отличный охотник на мелкую дичь, как и лисы. Ну и другое погрызть тоже не против. Даже ягоды.
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2k
deLaKvinto 47 минут назад
Как нафик "вон" (Vogue)??? Во-первых протяжное "о", во-вторых окончание очень мягкое "г", ближе к "к".
Гугл переводчик в помощь, где есть функция озвучки - https://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=vogue&op=translatehttps://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=vogue&op=translate

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3k
Палыч 2 часа назад
в детдоме все равно отберут

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8k
Самка Хорька 3 часа назад
Это что?.. Это фотошоп? Мне 39 годиков, я такой игры не видела! Скажите правду, я должна знать, где заяц и волк!
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8k
Самка Хорька 3 часа назад
Детдом подыскали уже?.
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32k
KiploksAKS 4 часа назад
А вот цитируя "панораму" можно было бы и сцылку поставить.
https://panorama.pub/news/v-moskve-nagradili-shkolnika-kotoryj-soobshhil-o-pokupke-ego-roditelyami-poddelnogo-sertifikata-o-vakczinacziihttps://panorama.pub/news/v-moskve-nagradili-shkolnika-kotoryj-soobshhil-o-pokupke-ego-roditelyami-poddelnogo-sertifikata-o-vakczinaczii
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11k
Голос Вселенной 4 часа назад
Дали премию имени Павлика Морозова...

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1k
Анна Анна 5 часов назад
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1k
Анна Анна 5 часов назад
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10k
vvv 5 часов назад
Димон, исправляешься!
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9k
Uron 5 часов назад
хоспидя, этот прогнивший порог уже куда только не впихивали...
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18k
SolomonA 5 часов назад
Их там не 47, а 51. А если и араба считать за секс-раба - то 52.
(Ну не работать же прямо с утра, в самом деле!)

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