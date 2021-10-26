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Что случилось с Фишками?

Что случилось с Фишками? (1 фото)

Автор:
26 октября 2021 07:42
Метки: сообщества   фишки   хамство   
350
1

Субъективные размышления о том, " как было" и "как стало"...

Многие годы назад, когда я только-только познакомился с Фишками, я какое-то время заходил на сайт в качестве анонимуса, чтобы пролистнуть пару-тройку постов. Дать, так сказать, глазам отдых на работе (мы все так делали). Я прекрасно помню, что меня подвигло перейти черту и стать никнеймом, а именно – комментарии под постами. Зачастую жаркие и интересные, юморные и самые разнообразные, они притягивали и не оставляли шанса остаться в стороне. Так произошла регистрация, вовлеченность, участие в обсуждениях, потом дошло и до редких самостоятельных постов.


Что я вижу сейчас под постами: 90% сплошь хамство, оскорбления, переход на личности и так далее. Граждане фишкяне и администраторы, вы сами разве не видите, что все скатывается в помойку? Или это целенаправленная политика, способ создать определенную аудиторию? Сначала пришлось заблокировать иных деятелей, особо ответственно размазывающих понос по страницам, чтобы не видеть их разводы. Но и это уже не помогает, всех не заблокируешь, а если и да – теряется вся суть развлекательной атмосферы. Вот вроде кто-то и начинает поднимать интересную тему, пишет внятный комментарий, но тут же сам и скатывается в «оно самое», переходя на оскорбление оппонентов. И все, интересная тема стала очередным унылым срачом, админы бездействуют, нормальные люди отворачиваются, перелистывают страницу, от всего остается легкое мерзкое ощущение, как будто не туда наступил. Или тут остались только «мамкины ссыкуны», бодрые в интернетах и кислые в жизни? Не верю, есть еще адекватные люди, я их встречаю. Вот только их становится не просто меньше, а стихийно меньше.

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Жаль... Потенциал сайта - огромен! И до сих пор, по-прежнему, на страницах встречаются интересные и яркие посты и статьи. Но статьи можно почитать в журнале "Жизнь", суть интернет-сообщества в том и состоит - во взаимодействии, в вовлеченности. Желание быть вовлеченным сходит на нет, когда наталкиваешься на постоянное хамство - причет тупое, злобное, ничем не обоснованное, такое ощущение, что человек за этим сюда и пришел, а все те миролюбивые вещи сверху - ну это он притворялся, заманивал. Схлопнется такое сообщество рано или поздно. Себя пожрет...


Я прекрасно знаю, что скажет большинство: не нравится – ну и вали! Можете даже не писать. Свалю. Скорей всего. Но я не мог не высказать всего этого, ведь провел с Фишками много лет, даже писал тут кое-что. Возможно, через несколько лет вспомнится этот пост. Надеюсь, будет не поздно.

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Метки: сообщества   фишки   хамство   
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16k
Алексей Час назад
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29k
Игорь 16 минут назад
разве не видите, что все скатывается в помойку? Или это целенаправленная политика, способ создать определенную аудиторию?
=======
Конечно видят, и конечно это только приветствуется. Ведь чем больше срача - тем больше показов рекламы, тем больше профит.
Те святые времена интернета нулевых, когда ресурсы делались из творческого порыва порой одного человека, давно прошли. Теперь любой ресурс существует, в т.ч. и если создаётся с нуля то только с целью монетизации популярности.
Это отражение нашей всеобщей парадигмы - нахапать если есть возможность как можно больше, потому что все так делают.
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10k
Шурум-бурум 22 минуты назад
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1k
Анна Анна Полчаса назад
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16k
Наталья Полчаса назад
На Фишках, насколько я могу судить, даже забанить нельзя.
Я писала модераторам, сказали, что " в перспективе планируется".
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158
Юденич 41 минуту назад
Согласен с автором. Вместо приколов часто вижу всякую муть политического или пропагандического характера.
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212k
Барон Мюнхгаузен. 44 минуты назад
Интересных постов всё меньше, лайкомастурбаторов, не понимающих смысла того, о чём делают пост, всё больше...
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9k
Касьян Пуздой 49 минут назад
смысл фишек, как и других похожих сайтах - это разнообразие. чем больше разного народа тут тусуется - тем интереснее сам сайт.
а то что кому-то что-то не нравится, так про это в своё время Жванецкий хорошо сказал: не нравится запах - отойди.
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1.8M
Иван Кемеров 54 минуты назад
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55k
parallax 58 минут назад
В журнале "Жизнь", или в ЖЖ (Живой Журнал)?
Если речь о последнем, то там тоже можно комментировать статьи. И хамство там тоже есть... к сожалению,
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6k
Troll Час назад
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6k
klop Час назад
Автор с момента твоей регистрации в 2018г особых изменений я на фишках не заметил. Непонятно о чём ты пишешь.
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28k
Антон Час назад
По статистике, самые токсичные комментарии оставляют мужчины (большей частью одинокие) от 40-50 лет. Контингент фишек постарел, с ними постарели и админы. Их интересует только политика, официальная пропаганда, политика, как плохо на западе, политика, посраться в солянке или пожаловаться в ТП, как им злые происки врагов скручивают плюсы. Такое ощущение, что если им срезать 1000 плюсов, человек выйдет в окно.
Я примерно то же писал в ТП. Вроде что-то начало меняться. Но хамство, национализм, шовинизм и местами банальный фашизм в чистом виде на фишках процветает.
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