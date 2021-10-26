Что случилось с Фишками?

Многие годы назад, когда я только-только познакомился с Фишками, я какое-то время заходил на сайт в качестве анонимуса, чтобы пролистнуть пару-тройку постов. Дать, так сказать, глазам отдых на работе (мы все так делали). Я прекрасно помню, что меня подвигло перейти черту и стать никнеймом, а именно – комментарии под постами. Зачастую жаркие и интересные, юморные и самые разнообразные, они притягивали и не оставляли шанса остаться в стороне. Так произошла регистрация, вовлеченность, участие в обсуждениях, потом дошло и до редких самостоятельных постов.

Что я вижу сейчас под постами: 90% сплошь хамство, оскорбления, переход на личности и так далее. Граждане фишкяне и администраторы, вы сами разве не видите, что все скатывается в помойку? Или это целенаправленная политика, способ создать определенную аудиторию? Сначала пришлось заблокировать иных деятелей, особо ответственно размазывающих понос по страницам, чтобы не видеть их разводы. Но и это уже не помогает, всех не заблокируешь, а если и да – теряется вся суть развлекательной атмосферы. Вот вроде кто-то и начинает поднимать интересную тему, пишет внятный комментарий, но тут же сам и скатывается в «оно самое», переходя на оскорбление оппонентов. И все, интересная тема стала очередным унылым срачом, админы бездействуют, нормальные люди отворачиваются, перелистывают страницу, от всего остается легкое мерзкое ощущение, как будто не туда наступил. Или тут остались только «мамкины ссыкуны», бодрые в интернетах и кислые в жизни? Не верю, есть еще адекватные люди, я их встречаю. Вот только их становится не просто меньше, а стихийно меньше.

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Жаль... Потенциал сайта - огромен! И до сих пор, по-прежнему, на страницах встречаются интересные и яркие посты и статьи. Но статьи можно почитать в журнале "Жизнь", суть интернет-сообщества в том и состоит - во взаимодействии, в вовлеченности. Желание быть вовлеченным сходит на нет, когда наталкиваешься на постоянное хамство - причет тупое, злобное, ничем не обоснованное, такое ощущение, что человек за этим сюда и пришел, а все те миролюбивые вещи сверху - ну это он притворялся, заманивал. Схлопнется такое сообщество рано или поздно. Себя пожрет...

Я прекрасно знаю, что скажет большинство: не нравится – ну и вали! Можете даже не писать. Свалю. Скорей всего. Но я не мог не высказать всего этого, ведь провел с Фишками много лет, даже писал тут кое-что. Возможно, через несколько лет вспомнится этот пост. Надеюсь, будет не поздно.