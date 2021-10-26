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Что мог купить Шарапов на деньги от "Горбатого"

Что мог купить Шарапов на деньги от "Горбатого" (5 фото)

Автор:
26 октября 2021 04:09
Метки: горбатый   купить   шарапов   
1111
5

Знаменитый фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия" давно стал поистине народным — его практически выучили наизусть и «разобрали» на цитаты. Кажется, мы знаем об этом фильме и его персонажах практически всё. Но всё ли?

В фильме Шарапов, будучи "агентом под прикрытием", получает от бандитов 25 тыс. руб. Он внедряется под именем только что отсидевшего в лагерях Володи Сидоренко. По легенде, Сидоренко на Петровке, 38, оказывается в одной камере с Фоксом. За передачу информации о нём в банду Шарапов-Сидоренко просит 40 тыс. руб. Бандиты готовы заплатить лишь 25 тыс.

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А много это или мало? Действие романа происходит в 1945 г. На конец года средняя зарплата в госаппарате Советского Союза- 504 руб. В милиции платили меньше - 478 руб. (такую сумму называет один из героев в романе).



Что можно было купить на эти деньги? В СССР на тот момент продолжала действовать карточная система. В государственном продуктовом магазине по карточкам говядина стоила 12 руб. за 1 кг, сливочное масло — 25, поллитровка водки — 80 руб. 50 коп. В коммерческих (но тоже государственных) магазинах та же говядина шла по 150 руб., масло — по 370, а водка — по 100.


Что же получается? Если покупать продукты по карточкам, то 25 000 бандитских денег для Шарапова-Сидоренко были совсем немаленькой суммой. Особенно если судить по з\платам того времени. Только откуда у освободившегося вора Сидоренко могли взяться карточки?! Такого количества и у честных граждан на зарплату не было.


А если покупать на рынках и в "коммерческих" магазинах...То получается не такая уж и большая сумма эти 25 000 от "Горбатого"


А потом, конечно, как пел в одной из своих песен Владимир Высоцкий: "было время и цены снижали"... Да, и цены снижали каждый год, и карточки отменили.


Только это, как говорится-"уже совсем другая история"...


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Метки: горбатый   купить   шарапов   
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370
bobobo 2 часа назад
Карточки подделывались или подрезались у "фраеров ушастых."
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3k
Евгений 11 минут назад
За информацию должны были дать 5 тысяч. А 40 Шарапов просил за "полезть в подвал" )
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9k
Клёст 14 минут назад
)Ну надо сказать что вор, обыкновенно, за взятые материальные ценности ни с магазинами, ни с частниками не рассчитывается.
Так что эти тысячи наверное всё же могут привести в его жизнь хоть сколько то праздника и фейерверков))
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158
Юденич Полчаса назад
Отличный фильм. Пересматриваю время от времени и не надоедает.
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