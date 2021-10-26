Что мог купить Шарапов на деньги от "Горбатого"

Знаменитый фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия" давно стал поистине народным — его практически выучили наизусть и «разобрали» на цитаты. Кажется, мы знаем об этом фильме и его персонажах практически всё. Но всё ли?
В фильме Шарапов, будучи "агентом под прикрытием", получает от бандитов 25 тыс. руб. Он внедряется под именем только что отсидевшего в лагерях Володи Сидоренко. По легенде, Сидоренко на Петровке, 38, оказывается в одной камере с Фоксом. За передачу информации о нём в банду Шарапов-Сидоренко просит 40 тыс. руб. Бандиты готовы заплатить лишь 25 тыс.
А много это или мало? Действие романа происходит в 1945 г. На конец года средняя зарплата в госаппарате Советского Союза- 504 руб. В милиции платили меньше - 478 руб. (такую сумму называет один из героев в романе).
Что можно было купить на эти деньги? В СССР на тот момент продолжала действовать карточная система. В государственном продуктовом магазине по карточкам говядина стоила 12 руб. за 1 кг, сливочное масло — 25, поллитровка водки — 80 руб. 50 коп. В коммерческих (но тоже государственных) магазинах та же говядина шла по 150 руб., масло — по 370, а водка — по 100.
Что же получается? Если покупать продукты по карточкам, то 25 000 бандитских денег для Шарапова-Сидоренко были совсем немаленькой суммой. Особенно если судить по з\платам того времени. Только откуда у освободившегося вора Сидоренко могли взяться карточки?! Такого количества и у честных граждан на зарплату не было.
А если покупать на рынках и в "коммерческих" магазинах...То получается не такая уж и большая сумма эти 25 000 от "Горбатого"
А потом, конечно, как пел в одной из своих песен Владимир Высоцкий: "было время и цены снижали"... Да, и цены снижали каждый год, и карточки отменили.
Только это, как говорится-"уже совсем другая история"...
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Так что эти тысячи наверное всё же могут привести в его жизнь хоть сколько то праздника и фейерверков))