Что мог купить Шарапов на деньги от "Горбатого"

Что же получается? Если покупать продукты по карточкам, то 25 000 бандитских денег для Шарапова-Сидоренко были совсем немаленькой суммой. Особенно если судить по з\платам того времени. Только откуда у освободившегося вора Сидоренко могли взяться карточки?! Такого количества и у честных граждан на зарплату не было.

А если покупать на рынках и в "коммерческих" магазинах...То получается не такая уж и большая сумма эти 25 000 от "Горбатого"

А потом, конечно, как пел в одной из своих песен Владимир Высоцкий: "было время и цены снижали"... Да, и цены снижали каждый год, и карточки отменили.

Только это, как говорится-"уже совсем другая история"...