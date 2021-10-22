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Тест по геометрии за 8 класс

Тест по геометрии за 8 класс

Автор:
22 октября 2021 10:57
Сообщество : Математические фишки
Метки: Тесты   геометрия   тест   тесты за 8 класс   тесты по геометрии   тесты по математике   
884
1
В основе теста базовые вопросы, рассматриваемые в общеобразовательных школах России. Сможете ли осилить программу по геометрии за 8 класс?
Какая из фигур не является многоугольником?
1/8Какая из фигур не является многоугольником?
Сколько осей симметрии имеет окружность?
2/8Сколько осей симметрии имеет окружность?

cdn.pixabay.com

Углы при основании трапеции равны 71° и 34°. Тогда остальные углы трапеции будут равны...
3/8Углы при основании трапеции равны 71° и 34°. Тогда остальные углы трапеции будут равны...

cdn.pixabay.com

В ромбе перпендикуляр, проведённый из вершины тупого угла к стороне ромба, делит эту сторону пополам. Тогда углы ромба будут равны:
4/8В ромбе перпендикуляр, проведённый из вершины тупого угла к стороне ромба, делит эту сторону пополам. Тогда углы ромба будут равны:

cdn.pixabay.com

Если одну пару противоположных сторон прямоугольника увеличить в 3 раза, а другую пару сторон уменьшить в 6 раз, то площадь прямоугольника:
5/8Если одну пару противоположных сторон прямоугольника увеличить в 3 раза, а другую пару сторон уменьшить в 6 раз, то площадь прямоугольника:

cdn.pixabay.com

Касательная к окружности изображена на рисунке:
6/8Касательная к окружности изображена на рисунке:
Вписанный в окружность угол изображён на рисунке:
7/8Вписанный в окружность угол изображён на рисунке:
Центром описанного около окружности треугольника является точка пересечения:
8/8Центром описанного около окружности треугольника является точка пересечения:

cdn.pixabay.com

Источник:

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Метки: Тесты   геометрия   тест   тесты за 8 класс   тесты по геометрии   тесты по математике   
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12  комментариев
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14k
Booka1a Полчаса назад
автор - косяк.
в последнем вопросе что за центр описанного треугольника? центр масс треугольника - пересечение медиан и окружность тут роли не играет.
центр окружности, вписанной в треугольник - пересечение биссектрис
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21
В-ий 15 минут назад
"вписанный", "описанный"... что за пошлости? неудобно прям отвечать было...
а так-то я по геометрии гура, даже пифагоровы штаны носил
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25k
Vazari 18 минут назад
8 из 8, правда пришлось брать ручку и бумагу.Пятый вопрос, кстати к геометрии отношения не имеет. Решается алгебраически.
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16k
Теуш Алексей 36 минут назад
4/8. Увы! А всё почему? Чертить было лень.
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5k
Наталья 38 минут назад
что-то на последнем тупанула
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33k
Опаньки 43 минуты назад
у сестры ребенок в 7м классе уже машиностроительное черчение проходит. Не говоря что уже изучали и тервер. Мы это только в институте узнавали )

я это к чему - вот эти задачи в посте тянут может быть на 8й класс моей школы. А они в 7м на геометрии уже такие задачи решают, что у меня голова пополам ломается с "помоги"
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