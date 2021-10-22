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В основе теста базовые вопросы, рассматриваемые в общеобразовательных школах России. Сможете ли осилить программу по геометрии за 8 класс?
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в последнем вопросе что за центр описанного треугольника? центр масс треугольника - пересечение медиан и окружность тут роли не играет.
центр окружности, вписанной в треугольник - пересечение биссектрис
а так-то я по геометрии гура, даже пифагоровы штаны носил
в ответе должно быть пересечение перпендикуляров к серединам сторон, а не середины перпендикуляров, а в задании окружность, описанная около треугольника, а не треугольник около окружности
я это к чему - вот эти задачи в посте тянут может быть на 8й класс моей школы. А они в 7м на геометрии уже такие задачи решают, что у меня голова пополам ломается с "помоги"