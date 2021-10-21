Как фанаты Хэллоуина украшают свои дома и лужайки: 30 гениальных идей декора

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Можно не понимать Хэллоуин и относиться к нему скептически, но нельзя не признать: эта коллекция уличных инсталляций для празднования Дня всех святых прекрасна до жути.
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9. Так проходит людская слава
Майкл Вик - американский футболист, который попал в тюрьму за участие в организации собачьих боев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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