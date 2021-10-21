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Как фанаты Хэллоуина украшают свои дома и лужайки: 30 гениальных идей декора

Как фанаты Хэллоуина украшают свои дома и лужайки: 30 гениальных идей декора (31 фото)

Автор:
21 октября 2021 12:58
Сообщество : Фестивали мира
Метки: забавно   инсталляции   осенние праздники   приколы   скелеты   украшения   хэллоуин   
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31
Можно не понимать Хэллоуин и относиться к нему скептически, но нельзя не признать: эта коллекция уличных инсталляций для празднования Дня всех святых прекрасна до жути.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   инсталляции   осенние праздники   приколы   скелеты   украшения   хэллоуин   
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9  комментариев
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14k
Booka1a 3 часа назад
нехило народ отрывается)
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1k
Сергей Полчаса назад
Прикольный у них праздник, только не понятно почему они не празднуют Старый новый год.
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Hallo FreeSpace Час назад
Надо на даче че-нить замутить )))
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1k
Андрей Манахов Час назад
Думаю будет к месту))
Ссылка youtu.be
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714
Ольга 2 часа назад
Жуть и мрак! Парад некрофилии.
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383
piharev1 Hallo FreeSpace Полчаса назад
Вы не понимаете! это другое (троллинг)
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32k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Некрофилы!
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