Как фанаты Хэллоуина украшают свои дома и лужайки: 30 гениальных идей декора

Можно не понимать Хэллоуин и относиться к нему скептически, но нельзя не признать: эта коллекция уличных инсталляций для празднования Дня всех святых прекрасна до жути.

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1. Мемы идут в дело 0 Источник:

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2. Эмили из фильма "Труп невесты" 0 Источник:

3. Битва скелетов 0 Источник:

4. "Те подростки это заслужили. Заставьте нас передумать" 0 Источник:

5. Дом "Конец света" 0 Источник:

6. В ногу со временем 0 Источник:

7. Стильно и со вкусом 0 Источник:

8. Всё в порядке, просто у меня открылись рваные раны 0 Источник:

9. Так проходит людская слава 0 Источник: Майкл Вик - американский футболист, который попал в тюрьму за участие в организации собачьих боев.

10. Фокус-покус 0 Источник:

11. Маленькое домашнее кладбище 0 Источник:

12. Пусть начнется веселье! 0 Источник:

13. Хэллоуин в Мононгахеле, штат Пенсильвания 0 Источник:

14. Атака зомби 0 Источник:

15. Да, детка! 0 Источник:

16. Старые дома в викторианском стиле подходят для Хэллоуина идеально 0 Источник:

17. С праздничком! 0 Источник:

18. Ого, целый пиратский корабль 0 Источник:

19. Верховный тыквенный король 0 Источник:

20. Дорогая, что за странные звуки за окном? 0 Источник:

21. Дерево с тыквами-фонарями 0 Источник:

22. Не пиши смс за рулем! 0 Источник:

23. Надпись: "Бесплатные конфеты" 0 Источник:

24. Не ждали? 0 Источник:

25. Сейчас зажжём! 0 Источник:

26. Май харт вил гоу о-о-он 0 Источник:

27. Десять из десяти! 0 Источник:

28. Нашествие инопланетян 0 Источник:

29. Произведение искусства 0 Источник: