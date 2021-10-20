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Тест построен на базе правил и вопросов, изучаемых в четвёртом классе. Если в прошлых тестах за 2-3 классы в основном рассматривались вопросы, которые касаются артиклей и базовых вопросов, то здесь широк затронута тема предлогов и некоторых времён. Справитесь?
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