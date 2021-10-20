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Тест по английскому языку за 4 класс

Тест по английскому языку за 4 класс

Автор:
20 октября 2021 16:29
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: english   Тесты   тест   тесты для школьников   тесты за 4 класс   тесты по английскому языку   
1782
1
Тест построен на базе правил и вопросов, изучаемых в четвёртом классе. Если в прошлых тестах за 2-3 классы в основном рассматривались вопросы, которые касаются артиклей и базовых вопросов, то здесь широк затронута тема предлогов и некоторых времён. Справитесь?
Используйте верный предлог:
1/8Используйте верный предлог:

cdn.pixabay.com

Используйте верный предлог:
2/8Используйте верный предлог:

cdn.pixabay.com

Используйте верный предлог:
3/8Используйте верный предлог:

cdn.pixabay.com

Бен такой голодный
4/8Бен такой голодный

cdn.pixabay.com

Я редко ем мясо
5/8Я редко ем мясо

cdn.pixabay.com

С какими существительными употребляется местоимение many?
6/8С какими существительными употребляется местоимение many?

cdn.pixabay.com

Предметы единственные в своём роде (солнце, небо, земля, луна) употребляются с этим артиклем:
7/8Предметы единственные в своём роде (солнце, небо, земля, луна) употребляются с этим артиклем:

cdn.pixabay.com

Время Present Simple употребляется для...
8/8Время Present Simple употребляется для...

cdn.pixabay.com

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Метки: english   Тесты   тест   тесты для школьников   тесты за 4 класс   тесты по английскому языку   
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6k
B0n 2 часа назад
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Азог-осквернитель 7 минут назад
Тоже детство))...
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10k
Valiko 9 минут назад
7/8
Предлоги - больное место.
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1k
Антон Полчаса назад
Лет ми спик фром май харт
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5k
Психиатр-эпидемиолог 43 минуты назад
Первый вопрос уточняйте бритиш или америкэн инглиш, америкэн будет Он це викенд :)
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
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696
Ольга Час назад
8 из 8. Ну, после ИнЯза неплохо.
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
3\8. Учитывая, что проходил 30 лет назад немецкий - неплохо
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5k
М С 2 часа назад
8/8.
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