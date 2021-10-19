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"Назаров хочет, чтобы мы дрались": на первых секундах матча сочинцы устроили массовую драку с омичами из "Авангарда"

"Назаров хочет, чтобы мы дрались": на первых секундах матча сочинцы устроили массовую драку с омичами из "Авангарда" (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 09:43
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   авангард   драка   интересное   омск   спорт   фото   хоккей   
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Драки на хоккейных матчах - не редкость. Часто игроки устраивают потасовки на льду с соперниками. Но обычно стычки происходят в середине или в конце матча, но никак не вначале. Омичи на первых секундах матча устроили массовую драку с сочинцами.

Игра "Авангарда" и ХК "Сочи" началась с удаления пяти игроков. На первых секундах игры игроки сцепились между собой, устроив массовую драку на льду. В результате у сочинцев форвард Богдан Якимов и защитник Виктор Балдаев были удалены на 5 минут, у "Авангарда" в бан отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Несмотря на яркий старт, игра была очень динамичной и закончилась в пользу омичей со счётом 4:5. Болельщики заметили, что драка в начале игры - явление необычное. Чаще всего драки завязываются после силовых приёмов или проигрыша одной из команд. По мнению большинства, эта драка была спродюсирована тренером.

В разговоре с Матч.ТВ Боб Хартли, главный тренер «Авангарда», рассказал, чья это была идея:

"Ко мне подошли один, два, три игрока и начали говорить, что у хоккеисты «Сочи» подъезжают и говорят: «У нас нет никакого выбора. Назаров хочет, чтобы мы дрались».

Я думал, что эти времена прошли и 80-е остались позади. Но мы в итоге поняли, что драки будут. Может, таким образом Назаров хотел замотивировать своих игроков. А может, он получает процент от продажи билетов", - рассказал Хартли.


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Метки: Ynews   авангард   драка   интересное   омск   спорт   фото   хоккей   
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39k
dima423 41 минуту назад
такой хоккей нам не нужен... (с) ...если захочу драку посмотреть схожу на бокс или мма)
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2k
PLT LDR 2 минуты назад
Ну, хочешь, не хочешь, а драки на льду привлекают зрителей... Правда, в начале мачта это выглядит странно. А вот в третьем тайме когда команда проигрывает в две шайбы, устроить встряску даже помогает. В НХЛ после такого игра часто меняет направление.

Наверно идеальным примером может служить драка Овечкина и Свешникова в 2019 году. Хоть Саша и навалял Свешникову, это в итоге сломало всю серию Кэпам.
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117
Akabushkin Petr 17 минут назад
Хорошо, что Назаров хочет чтобы вы дрались, а не е#л#сь.
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57k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Во дерьмо!!! Назарову самому навалять в подворотне, козел @ля... Драки хороши, когда они с ИГРЫ! В накале страстей - как само-собой! А здесь что??? На вбрасывании мочилово устроили. Позорище.
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2k
Sergius SPb 41 минуту назад
Понатаскали говна из НХЛ разменяв на хороший хоккей.
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