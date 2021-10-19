"Назаров хочет, чтобы мы дрались": на первых секундах матча сочинцы устроили массовую драку с омичами из "Авангарда"

Несмотря на яркий старт, игра была очень динамичной и закончилась в пользу омичей со счётом 4:5. Болельщики заметили, что драка в начале игры - явление необычное. Чаще всего драки завязываются после силовых приёмов или проигрыша одной из команд. По мнению большинства, эта драка была спродюсирована тренером.

В разговоре с Матч.ТВ Боб Хартли, главный тренер «Авангарда», рассказал, чья это была идея: