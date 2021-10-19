"Назаров хочет, чтобы мы дрались": на первых секундах матча сочинцы устроили массовую драку с омичами из "Авангарда"

Драки на хоккейных матчах - не редкость. Часто игроки устраивают потасовки на льду с соперниками. Но обычно стычки происходят в середине или в конце матча, но никак не вначале. Омичи на первых секундах матча устроили массовую драку с сочинцами.
Игра "Авангарда" и ХК "Сочи" началась с удаления пяти игроков. На первых секундах игры игроки сцепились между собой, устроив массовую драку на льду. В результате у сочинцев форвард Богдан Якимов и защитник Виктор Балдаев были удалены на 5 минут, у "Авангарда" в бан отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.
Несмотря на яркий старт, игра была очень динамичной и закончилась в пользу омичей со счётом 4:5. Болельщики заметили, что драка в начале игры - явление необычное. Чаще всего драки завязываются после силовых приёмов или проигрыша одной из команд. По мнению большинства, эта драка была спродюсирована тренером.
В разговоре с Матч.ТВ Боб Хартли, главный тренер «Авангарда», рассказал, чья это была идея:
"Ко мне подошли один, два, три игрока и начали говорить, что у хоккеисты «Сочи» подъезжают и говорят: «У нас нет никакого выбора. Назаров хочет, чтобы мы дрались».
Я думал, что эти времена прошли и 80-е остались позади. Но мы в итоге поняли, что драки будут. Может, таким образом Назаров хотел замотивировать своих игроков. А может, он получает процент от продажи билетов", - рассказал Хартли.
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Наверно идеальным примером может служить драка Овечкина и Свешникова в 2019 году. Хоть Саша и навалял Свешникову, это в итоге сломало всю серию Кэпам.