Ученые объяснили, почему так опасно было быть римским императором

"Когда мы проанализировали время до смерти для каждого императора, мы обнаружили, что риск был наиболее высок в тот момент, когда император занял трон, - рассказал специалист по анализу данных Франсиско Родригес, профессор ICMC-USP и руководитель исследования. - Это могло быть как-то связано с трудностями и требованиями работы, а также с отсутствием политического опыта у нового императора. Затем риск постепенно снижался. А где-то на 13-й год правления снова резко поднимался".



Если правило 80/20 - хорошо известная закономерность, резкий спад кривой выживаемости около 13 года является новым открытием.



"Мы предусмотрели несколько возможных объяснений этого поворотного момента. Возможно, после 13-летнего цикла соперники императора приходили к выводу, что они вряд ли взойдут на престол естественным путем, - добавил Родригес. - Возможно, его старые враги к этому времени перегруппировались, или могли выйти на первый план новые соперники. Все эти факторы, вместе взятые, могли привести к возникновению кризиса. Стоит отметить, что после этого переломного момента - 13 лет правления - риск насильственной смерти снова падал".