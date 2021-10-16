Ученые объяснили, почему так опасно было быть римским императором

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Специалисты по анализу данных из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу (ICMC-USP) в Сан-Карлосе провели занимательное исследование. Они посчитали, сколько римских императоров умерло не своей смертью, и рассмотрели эту проблему чуть шире, выявив определенные закономерности.
Получилась следующая картина. Более 75 процентов из 69 мужчин, правивших Римской империей с 63 г. до н. э. по 395 г. н. э., умерли насильственной смертью - либо на поле боя, либо были жестоко убиты заговорщиками, пытавшимися сместить их с престола. Остальные, а это лишь каждый четвертый, умерли по естественной причине, то есть от болезни или старости.
Анализируя данные далее, ученые обнаружили, что император с большей вероятностью погибал насильственной смертью вскоре после того, как получал трон, и угроза не уменьшалась в течение 13 лет после этого.
Анализируя данные далее, ученые обнаружили, что император с большей вероятностью погибал насильственной смертью вскоре после того, как получал трон, и угроза не уменьшалась в течение 13 лет после этого.
Одной из таких смертей была смерть Юлия Цезаря, правившего с 46 по 44 год до нашей эры. Цезарь умер в возрасте 55 лет, получив 23 ножевых ранения. Он пал от рук 40 заговорщиков.
Однако другие известные императоры умерли по естественным причинам - например, Август (приемный сын Цезаря) скончался в возрасте 75 лет от старости, Марк Аврелий умер в возрасте 55 лет от кровоизлияния.
Исследователи поставили цель выяснить, связаны ли данные о смерти римских императоров с какими-либо математическими шаблонами, что привело их к правилу 80/20 - вероятность того, что обычное явление происходит в 80% случаев, а редкое событие составляет около 20%.
И в случае с римскими императорами редким событием была их естественная смерть.
Однако другие известные императоры умерли по естественным причинам - например, Август (приемный сын Цезаря) скончался в возрасте 75 лет от старости, Марк Аврелий умер в возрасте 55 лет от кровоизлияния.
Исследователи поставили цель выяснить, связаны ли данные о смерти римских императоров с какими-либо математическими шаблонами, что привело их к правилу 80/20 - вероятность того, что обычное явление происходит в 80% случаев, а редкое событие составляет около 20%.
И в случае с римскими императорами редким событием была их естественная смерть.
"Когда мы проанализировали время до смерти для каждого императора, мы обнаружили, что риск был наиболее высок в тот момент, когда император занял трон, - рассказал специалист по анализу данных Франсиско Родригес, профессор ICMC-USP и руководитель исследования. - Это могло быть как-то связано с трудностями и требованиями работы, а также с отсутствием политического опыта у нового императора. Затем риск постепенно снижался. А где-то на 13-й год правления снова резко поднимался".
Если правило 80/20 - хорошо известная закономерность, резкий спад кривой выживаемости около 13 года является новым открытием.
"Мы предусмотрели несколько возможных объяснений этого поворотного момента. Возможно, после 13-летнего цикла соперники императора приходили к выводу, что они вряд ли взойдут на престол естественным путем, - добавил Родригес. - Возможно, его старые враги к этому времени перегруппировались, или могли выйти на первый план новые соперники. Все эти факторы, вместе взятые, могли привести к возникновению кризиса. Стоит отметить, что после этого переломного момента - 13 лет правления - риск насильственной смерти снова падал".
Если правило 80/20 - хорошо известная закономерность, резкий спад кривой выживаемости около 13 года является новым открытием.
"Мы предусмотрели несколько возможных объяснений этого поворотного момента. Возможно, после 13-летнего цикла соперники императора приходили к выводу, что они вряд ли взойдут на престол естественным путем, - добавил Родригес. - Возможно, его старые враги к этому времени перегруппировались, или могли выйти на первый план новые соперники. Все эти факторы, вместе взятые, могли привести к возникновению кризиса. Стоит отметить, что после этого переломного момента - 13 лет правления - риск насильственной смерти снова падал".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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