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Ученые объяснили, почему так опасно было быть римским императором

Ученые объяснили, почему так опасно было быть римским императором (3 фото)

Автор:
16 октября 2021 14:48
Сообщество : Наука
Метки: Император и убийца   анализ данных   древний рим   императоры рима   математическая модель   факты   
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Специалисты по анализу данных из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу (ICMC-USP) в Сан-Карлосе провели занимательное исследование. Они посчитали, сколько римских императоров умерло не своей смертью, и рассмотрели эту проблему чуть шире, выявив определенные закономерности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Император и убийца   анализ данных   древний рим   императоры рима   математическая модель   факты   
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3  комментария
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28k
Антон Час назад
Ну ладно, так уж и быть, не буду.
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8k
Павел 12 минут назад
13 лет? слабаки
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3k
Джордж. Вашингтон. 53 минуты назад
Если бразильские ученые вместе с автором продолжат исследования, то рано или поздно обязательно выяснят, что Цезарь не был императором
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