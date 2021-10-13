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Алфёрова и Мартынов — самая красивая пара, история любви

Алфёрова и Мартынов — самая красивая пара, история любви (16 фото)

Автор:
13 октября 2021 15:45
Метки: #актеры   #алферова   #мартынов   
1297
16
30 лет вместе, вырастили 4-х детей

Начало

Простой мальчик вырос в семье, где никто не был связан с кино, но Сергею хотелось сниматься и выступать на сцене. Из Ростова он отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК. И молодому амбициозному парню это удалось. Он без связей и денег смог добиться признания и известности.

Когда диплом был в кармане, артиста начали приглашать на съёмки. Режиссёры заметили привлекательного артиста с идеальными чертами лица после его роли в фильме «И на Тихом океане». Предложения на съёмки так и посыпались. Артист много работал, чтобы успеть как можно больше.
×

Семья

В первый раз артист женился очень рано и быстро развёлся. От первого брака у него есть дочь по имени Наташа.

Ирина Алфёрова

Дети

Источник:

Метки: #актеры   #алферова   #мартынов   
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4  комментария
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11k
кира 5 часов назад
Очень красивая пара. Действительно светятся любовью и нежностью. Счастья им!
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Ego sum qui sum Час назад
У Алферовой потрясающая внешность, особенно глаза, мужик средне-обычный
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591
Ольга 4 часа назад
Достойные люди, красивые, и стареют вместе тоже достойно.
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2k
Владимир 5 часов назад
Совет да любовь!
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