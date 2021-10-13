Алфёрова и Мартынов — самая красивая пара, история любви

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30 лет вместе, вырастили 4-х детей
Начало
Простой мальчик вырос в семье, где никто не был связан с кино, но Сергею хотелось сниматься и выступать на сцене. Из Ростова он отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК. И молодому амбициозному парню это удалось. Он без связей и денег смог добиться признания и известности.
Когда диплом был в кармане, артиста начали приглашать на съёмки. Режиссёры заметили привлекательного артиста с идеальными чертами лица после его роли в фильме «И на Тихом океане». Предложения на съёмки так и посыпались. Артист много работал, чтобы успеть как можно больше.
Когда диплом был в кармане, артиста начали приглашать на съёмки. Режиссёры заметили привлекательного артиста с идеальными чертами лица после его роли в фильме «И на Тихом океане». Предложения на съёмки так и посыпались. Артист много работал, чтобы успеть как можно больше.
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«Ларец Марии Медичи».
Несмотря на большую востребованность в профессии, на счету артиста всего 30 с небольшим ролей в кино. Дело в том, что он снимался до начала перестройки, а затем работы не стало. Чтобы не сидеть без дела, Сергей занялся озвучкой. В то время были популярны зарубежные фильмы, и актёр стал заниматься дубляжом.
«Царевич Проша».
К слову, Мартынов – один из немногих советских артистов, которые снимались за границей. Ему очень нравилось работать с зарубежными режиссёрами. Так говорил сам артист в своих немногочисленных интервью.
«Ларец Марии Медичи» .
Последние 20 лет актёр практически не снимается и не любит общаться с журналистами
Семья
В первый раз артист женился очень рано и быстро развёлся. От первого брака у него есть дочь по имени Наташа.
«Нежданно-негаданно».
Второй женой красавца-актёра была Ксения, первоклассный юрист. Она родила Сергею двоих детей. Когда же настало трудное время, Ксении предложили работу в Англии, куда она звала мужа. Дети поехали вместе с ней. Мартынов тоже хотел поехать, тем более, что в Англии ему очень нравилось, но в самый последний момент ему предложили роль в фильме, где должна была сниматься Ирина Алфёрова. И актёр остался, отложив поездку.
«Звезда шерифа» (1991) с Ириной Алфёровой
Ему уже давно нравилась Алфёрова, и он хотел с ней познакомиться. К тому же, брак с Ксенией трещал по швам. Если они ещё и были вместе, то только ради детей. В реальности у каждого уже давно была своя жизнь.
Ирина Алфёрова
В это время Ирина Алфёрова только рассталась с Александром Абдуловым и не знала, как пережить личную драму. По воле случая и в фильме она должна была играть женщину, которая обращается за помощью к психоаналитику. Эту роль должен был сыграть Мартынов.
Алфёрова, Абдулов и дочь Ирины, Ксения
Если Ирина просто играла роль, то Сергей был влюблён по-настоящему. Он смог помочь Ирине в трудный период её жизни, оказался рядом. И она через некоторое время смогла увидеть в коллеге то надёжное плечо, о котором столько лет мечтала.
Они стали мужем и женой 26 лет назад, и Ирина ни разу не пожалела о своём решении. Она счастлива, что вышла замуж за такого дорого и достойного человека.
Дети
Ирина и Сергей с детьми Сергея
Когда Алфёрова и Мартынов поженились, Ксения, дочь актрисы, уже была взрослой. Она называла отцом Александра Абдулова, а к Мартынову просто хорошо относилась.
Сергей, Ирина с дочкой Ксенией Алфёровой
Затем в семье появились ещё дети. К сожалению, по стечению обстоятельств не стало первой супруги актёра, и его дети-подростки начли жить с отцом, переехав в Россию из Англии. Прошло немного времени – и случилась ещё одна трагедия. Сестры актрисы не стало, и её племянник остался сиротой. Тогда Ирина Алфёрова забрала парня к себе.
Надо казать, что из-за детей супруги никогда не ссорились. Они смогли так наладить быт и так выстроили отношения, что их дети до сих пор общаются и дружат между собой.
Звёздная пара не радует поклонников многочисленными фотографиями, но иногда снимки попадают в сеть. На них видно, как светятся лица счастливых супругов Ирины Алфёровой и Сергея Мартынова.
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