Алфёрова и Мартынов — самая красивая пара, история любви

Простой мальчик вырос в семье, где никто не был связан с кино, но Сергею хотелось сниматься и выступать на сцене. Из Ростова он отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК. И молодому амбициозному парню это удалось. Он без связей и денег смог добиться признания и известности.



Когда диплом был в кармане, артиста начали приглашать на съёмки. Режиссёры заметили привлекательного артиста с идеальными чертами лица после его роли в фильме «И на Тихом океане». Предложения на съёмки так и посыпались. Артист много работал, чтобы успеть как можно больше.