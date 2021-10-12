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«Валерим!»: как российские футболисты и тренер праздновали победу над сборной Словении

«Валерим!»: как российские футболисты и тренер праздновали победу над сборной Словении (1 фото + 3 видео)

Автор:
12 октября 2021 11:16
Сообщество : Спорт
Метки: Карпин   Победа   Россия   видео   сборная россии   словения   спорт   футбол   
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Вечером 11 октября футболисты сборной России одержали непростую победу над сборной Словении в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, состоявшемся в Мариборе. Посмотрите, как спортсмены вместе с тренером Валерием Карпиным праздновали победу в раздевалке.

Когда проклятье Марибора, наконец, снято

Тренер Валерий Карпин не смог сдержать эмоций и начал пританцовывавать в раздевалке под песню «Валера».
Команда сборной России вышла на первое место в группе и обеспечила себе как минимум участие в стыковых матчах за право попадания на турнир в Катаре.

Впрочем расслабляться еще рано, через месяц команду ждут матчи с Кипром и Хорватией.

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Метки: Карпин   Победа   Россия   видео   сборная россии   словения   спорт   футбол   
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10  комментариев
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62k
Нанук Паналык 2 часа назад
Формулировка " одержали непростую победу " как-то напрягает!
Я например вообще только вчера узнал что в Словении есть сборная по футболу!
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5k
Ruk 19 минут назад
могли б и подзюбить
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15k
ЦСКА 42 минуты назад
Грандиозно! Ну все, можно расслабиться и всей командой катить в Монако, лакать "Арман де Бриньяк".....
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
Валера-ФАРТОВЫЙ! Чёрт побери практически никто не верил ( да и я сам чёго уж там!) и тут такое. Но, всё (по прежнему) будет решаться в Хорватии.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Красиво , но оба гола на шару залетели ...
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