«Валерим!»: как российские футболисты и тренер праздновали победу над сборной Словении

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Вечером 11 октября футболисты сборной России одержали непростую победу над сборной Словении в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, состоявшемся в Мариборе. Посмотрите, как спортсмены вместе с тренером Валерием Карпиным праздновали победу в раздевалке.
Когда проклятье Марибора, наконец, снято
Тренер Валерий Карпин не смог сдержать эмоций и начал пританцовывавать в раздевалке под песню «Валера».
Команда сборной России вышла на первое место в группе и обеспечила себе как минимум участие в стыковых матчах за право попадания на турнир в Катаре.
Впрочем расслабляться еще рано, через месяц команду ждут матчи с Кипром и Хорватией.
Впрочем расслабляться еще рано, через месяц команду ждут матчи с Кипром и Хорватией.
Голы и лучшие моменты матча
Тренер Валерий Карпин об игре сборной России со сборной Словении
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Я например вообще только вчера узнал что в Словении есть сборная по футболу!