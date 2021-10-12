Лучшие способы быстро избавиться от боли в горле

Нет ничего хуже ангины, ну кроме разве что сильного отрывистого кашля. Большинство случаев боли в горле, также известных как фарингит, вызваны простудными заболеваниями, такими как ОРВИ или грипп, и со временем пройдут, но есть несколько вещей, за счет которых вы можете попытаться ускорить выздоровление или облегчить боль.

Что вызывает боль в горле?

Боль в горле означает неприятные ощущения при глотании, зуд или раздражение горла. Иногда даже трудно говорить, потому что ваши миндалины отекают и воспаляются. У вас могут возникнуть трудности с глотанием пищи и жидкости, а при попытке глотать боль может усилиться. Это может быть вирусная или бактериальная инфекция. Как избавиться от боли в горле или облегчить ее?

Сможете ли вы избавиться от боли быстро или нет, полностью зависит от причины, по которой у вас болит горло. Иногда ангина не может полностью исчезнуть за день; это может занять несколько дней. При ангине, вызванной такими возбудителями, как стрептококк, могут потребоваться антибиотики. И, конечно же, если боль в горле не проходит в течение нескольких дней, вам следует проконсультироваться с врачом.

Заблаговременно действуйте при появлении симптомов

Не притворяйтесь, что все в порядке, пока не станет совсем плохо. Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки появления ангины или простуды: царапание или боль в горле при глотании, разговоре, опухшие или болезненные железы на шее, белые пятна на миндалинах или приглушенный / изменившийся голос. Когда вы замечаете симптомы, как можно скорее начните следовать этим советам. Раннее лечение может означать скорейшее выздоровление без осложнений.

Отдых

Сон - лучшее лекарство. Если вы можете остаться в постели, отдохните. Большинство болей в горле вызваны кашлем или простудой, поэтому их можно вылечить в домашних условиях. Отдых - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для себя, когда чувствуете себя плохо. Так что откажитесь от своих планов и выспитесь. Это сэкономит энергию и позволит вашей иммунной системе бороться с любыми вирусами и бактериями. Это также позволит вашему голосу отдохнуть, чтобы вы не раздражали его.

Сон с увлажнителем

Используйте увлажнитель воздуха на ночь или практикуйте паровые ингаляции, чтобы успокоить воспаление и бороться с сухостью воздуха. Это увлажняет горло и снижает раздражение. Если вы спите с увлажнителем воздуха, вы можете проснуться, чувствуя себя заметно лучше.

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Пейте больше жидкости

Пейте много прохладной или теплой жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Избегайте очень горячих напитков. Если вы устали от всей этой воды, вы также можете выпить чай. Травяной чай может принести облегчение, но листья черного, зеленого или белого чая содержат антиоксиданты, которые, как считается, укрепляют иммунитет и предотвращают инфекции. Вы также можете добавить немного меда.

Попробуйте пить много теплых жидкостей, кроме кофеина. Можно обратить внимание на такие напитки, как бульон, чай без кофеина и теплая вода с медом, чтобы успокоить горло. Жидкость позволяет вам поддерживать горло влажным.

Полощите горло соленой водой

Полоскание горла соленой водой несколько раз в день помогает уменьшить отек в горле и избавляет от слизи, помогая вывести бактерии. Растворите половину чайной ложки соли в стакане воды. Если соли слишком много, добавьте немного меда. Выплевывайте воду после полоскания горла и не глотайте ее.

Держитесь подальше от раздражителей

Если у вас болит горло, обратите внимание на свое окружение. Избегайте воздействия дыма, чистящих средств и других раздражителей. Вы не хотите, чтобы воздух вокруг вас усугублял боль в горле.

Лекарства

Пастилки и спреи. Это может сработать, поскольку леденцы стимулируют выработку слюны, помогая поддерживать влажность горла. Для дополнительного облегчения выберите те, которые содержат охлаждающие ингредиенты. Они доступны без рецепта в любой аптеке и обычно содержат успокаивающие ингредиенты, такие как цинк или мед, чтобы временно уменьшить дискомфорт, вызванный болью в горле, и подавить кашель. Но будьте осторожны, если сильно кашляете или ложитесь. Врачи советуют избегать леденцов, если есть риск вдохнуть их при кашле.

Работает ли куриный суп?

Каждому так или иначе говорила мама или бабушка, попробовать куриный суп. Но действительно ли это помогает? Бульон может помочь облегчить боль в горле, так как врачи считают, что натрий обладает противовоспалительными свойствами, он также улучшает самочувствие и облегчает горло. Есть также дополнительное преимущество в том, что он питает вас, когда вы, вероятно, не хотите много есть.

Промывание носа

Промывание носа соленой водой звучит не очень хорошо, но может помочь. Это подтверждают исследования. В 2008 году дети, которые полоскали нос водой шесть раз в день, почувствовали некоторое облегчение от симптомов простуды. Помните, что полоскание также может смыть скопившуюся защитную слизь.

Сделайте ледяной леденец

Если тебе слишком больно, можно сделать ледяные леденцы. Облизывание леденцов облегчит боль в горле и обезболит пораженную область.

Избегайте триггерных продуктов

Если боль в горле вызвана кислотным рефлюксом, старайтесь избегать продуктов, вызывающих раздражение. Наиболее известные продукты, которые могут усугубить последствия кислотного рефлюкса, включают кофе, острую пищу, цитрусовые и все с высоким содержанием жира.

Знайте, когда следует обратиться к врачу

Как уже отмечалось ранее, не все боли в горле можно вылечить самостоятельно. Менее тяжелые, вызванные факторами окружающей среды, аллергией или простудой должны пройти сами по себе, и можно помочь себе с помощью этих безрецептурных и домашних средств. Но если симптомы не исчезнут, возможно это болезнь, что требует антибиотиков или другой формы лечения под контролем врача.