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Восемь непростых вопросов, связанных с одним из самых лучших фильмов, снятых по мотивам повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка". Если вы смотрели этот фильм хотя бы пару раз, то сможете пройти тест с лёгкостью.
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Один из любимейших фильмов. Знаю почти наизусть ) Для фаната вопросы простые.