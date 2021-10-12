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Тест по фильму "Побег из Шоушенка"

Тест по фильму "Побег из Шоушенка"

Автор:
12 октября 2021 09:46
Сообщество : Кино
Метки: Побег из Шоушенка   Тесты   кино   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам девяностых   
2059
1
Восемь непростых вопросов, связанных с одним из самых лучших фильмов, снятых по мотивам повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка". Если вы смотрели этот фильм хотя бы пару раз, то сможете пройти тест с лёгкостью.
Морган Фримен сыграл Эллиса Бойда Реддинга. Какое прозвище было у персонажа?
1/8Морган Фримен сыграл Эллиса Бойда Реддинга. Какое прозвище было у персонажа?
Какое наказание получил Энди Дюфрейн за преступление, которого не совершал?
2/8Какое наказание получил Энди Дюфрейн за преступление, которого не совершал?
Какое было "правило №1" у начальника тюрьмы?
3/8Какое было "правило №1" у начальника тюрьмы?
Что стало с личинкой, которую Энди нашёл в каше?
4/8Что стало с личинкой, которую Энди нашёл в каше?
Какую контрабанду Энди заказал у Реда в первый раз?
5/8Какую контрабанду Энди заказал у Реда в первый раз?
Энди предложил начальнику охраны сохранить $35000. Что взамен он потребовал?
6/8Энди предложил начальнику охраны сохранить $35000. Что взамен он потребовал?
Какое наказание получил Энди за то, что включил запись оперы для всех заключённых тюрьмы?
7/8Какое наказание получил Энди за то, что включил запись оперы для всех заключённых тюрьмы?
Сколько времени потребовалось Энди на то, чтобы сделать тоннель из камеры?
8/8Сколько времени потребовалось Энди на то, чтобы сделать тоннель из камеры?

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Метки: Побег из Шоушенка   Тесты   кино   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам девяностых   
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
7 из 8. На последнем срезался. Но фильм пересматривал раз 15 и еще посмотрю с удовольствием.
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1k
АлексЮстасу 3 минуты назад
Стивен Эдвинович Кинг - любимый писатель. Повесть "Рита Хейворт и побег из Шоушенка" из сборника "Четыре сезона" - одно из любимых моих произведений и печати и кинематографии.
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10k
Majul 17 минут назад
Энди, это вы?! Из 8 вопросов ответили верно на 8. Вероятно, вы недавно смотрели фильм. Иначе как можно объяснить настолько впечатляющий результат?!

Один из любимейших фильмов. Знаю почти наизусть ) Для фаната вопросы простые.
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4k
Stas 39 минут назад
Ничего сложного не вижу! Крайне простые вопросы. В этом фильме куда больше заковырок, на которых можно срезаться, но не на таких вопросах... Да, фильм один из любимейших...
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9k
kaboza Час назад
Офигенный фильм...8.8)))) раз пицот пересматривал. от на VHS с качеством соответствующим и гнусавым переводом до 4к сейчас..
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Bartello 2 часа назад
пиво не для коллег а для "соработников", хотя может нюансы озвучки.
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