Восемь непростых вопросов, связанных с одним из самых лучших фильмов, снятых по мотивам повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка". Если вы смотрели этот фильм хотя бы пару раз, то сможете пройти тест с лёгкостью.

Тест по фильму "Побег из Шоушенка" 0