Рязань с высоты

Запутанная история и памятники, которые сносили и заново возводили, переименовывали и возвращали названия. Да и Рязань — это не совсем Рязань, а Переяславль Рязанский.
Автор: Степанов Слава.
Очень красиво, прям как экскурсия!
Приятного просмотра!
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Город считается столицей ВДВ России — именно здесь находится единственное в стране высшее Воздушно-десантное училище. И даже День города в последние несколько лет празднуют одновременно с днём ВДВ.
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"В Рязани едят грибы с глазами.
Их - едят, они - глядят."