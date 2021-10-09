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Рязань с высоты

Рязань с высоты (49 фото)

Автор:
09 октября 2021 21:44
Метки: Россия   Рязань   город   интересно   люди   фотографии   
299
49
Рязань часто рисуют в виде эмблемы с куполами собора, но этот город более многогранен. Здесь переплетается все: столица ВДВ и «грибы с глазами», Есенин и Павлов, старинный кремль и «Золотое яйцо».
Запутанная история и памятники, которые сносили и заново возводили, переименовывали и возвращали названия. Да и Рязань — это не совсем Рязань, а Переяславль Рязанский.
Автор: Степанов Слава.
Очень красиво, прям как экскурсия!
Приятного просмотра!
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Метки: Россия   Рязань   город   интересно   люди   фотографии   
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47k
doker 11 часов назад
А то, что в Рязани грибы с глазами, с высоты не видно...
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schmubu 10 часов назад
не все знают эту поговорку полностью.
"В Рязани едят грибы с глазами.
Их - едят, они - глядят."
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