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Видел я чудеса техники, но такой кассетник с ручкой генератора - впервые

Видел я чудеса техники, но такой кассетник с ручкой генератора - впервые (10 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 16:04
Метки: генератор   кассетник   с ручкой   
356
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Встретил необычный и интересный пост из истории бытовой техники. Если конкретнее, то из истории магнитофонов. И не зря стоит такой заголовок. Действительно, ранее о таком магнитофоне и не слышал...Думаю, что и многие из вас ранее не встречали подобных магнитофонов. Итак:

Сколько различных магнитофонов я видел в жизни? Наверно не меньше тысячи. Каких только разнообразных конструкций и дизайнерских изысков там не было! Тем не менее жизнь продолжает удивлять, подкидывая удивительные экземпляры.


Просматривая очередные объявления о продаже магнитофонов замечаю переносной магнитофон 70х. Таких магнитофонов тогда выпускали сотни марок по миру. Вспомните отечественные "Протон", "Легенда", "Спутник", "Десна"


Меня очень смутила цена продажи-7000 рублей. Я уж было решил, что продавец очередной мечтатель разбогатеть на заветном слове "раритет", но вдруг замечаю странную штуку над динамиком.


Опаньки! Энто еще что за кочерга? Да и название фирмы совершенно незнакомое. Модель "THE sound R 1018"


Поиск по названию на кассетнике загнал меня в тупик-это вообще религиозная организация "Библейский альянс" из США. Хорошо, что есть сайт радиомузея-там удалось узнать подробности.

В середине 70х, религиозная организация "Библейский альянс" делает необычный заказ: сделать магнитофонный плеер с полностью автономным питанием и желательно покомпактней и подешевле. Что им тогда могли предложить инженерные умы? конечно единственно проверенный источник питания : ручной генератор или динамо, известный всем нам еще со школьной скамьи.


Я еще надеялся, что внутри есть маленький аккумулятор, который хотя бы пол часика сможет питать магнитофонный плеер, накопив энергию от ручного генератора.

Увы, оказалось нет никакого аккумулятора-хочешь слушать, крути ручку. Перестал крутить-магнитофон остановился. Практически электронная шарманка на компакт-кассете.


Впрочем не все так грустно: в стационарных условиях можно подключить к сети 220 вольт.

А ручной генератор для миссионеров, проводящих проповеди где нибудь на природе или вдали от цивилизации. . Выпускали это чудо аппарат в Гонконге.

Из подробностей удалось только узнать, что этот завод сгорел при странных обстоятельствах, а фирма производитель разорилась.


Магнитофон комплектовался приличной фонотекой и даже были записи для России



Вот короткое видео, как эта шарманка работает:


Все таки был прав старина Пушкин:


Источник:

Метки: генератор   кассетник   с ручкой   
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9k
insaider Час назад
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333
vijilante 15 минут назад
Вот чем в старое время занимался Ди-джей на вечеринке :
крутил музыку в самом прямом смысле !
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20k
Мерзавец... 39 минут назад
Форма, клавиши и крышка кассетного отдела копия как на моём раритетном "Atakasette Alc recorder HM 100"... Только мой чистый японец.
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11k
G@M 41 минуту назад
Вроде не 1 апреля...
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884
Сергей 51 минуту назад
Если есть отсек для батареи, то скорее всего это ручка для перемотки.
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1k
Mowgley Час назад
Наверное, для ретро-тиктокеров:

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