Видел я чудеса техники, но такой кассетник с ручкой генератора - впервые

Встретил необычный и интересный пост из истории бытовой техники. Если конкретнее, то из истории магнитофонов. И не зря стоит такой заголовок. Действительно, ранее о таком магнитофоне и не слышал...Думаю, что и многие из вас ранее не встречали подобных магнитофонов. Итак:
Сколько различных магнитофонов я видел в жизни? Наверно не меньше тысячи. Каких только разнообразных конструкций и дизайнерских изысков там не было! Тем не менее жизнь продолжает удивлять, подкидывая удивительные экземпляры.
Просматривая очередные объявления о продаже магнитофонов замечаю переносной магнитофон 70х. Таких магнитофонов тогда выпускали сотни марок по миру. Вспомните отечественные "Протон", "Легенда", "Спутник", "Десна"
Меня очень смутила цена продажи-7000 рублей. Я уж было решил, что продавец очередной мечтатель разбогатеть на заветном слове "раритет", но вдруг замечаю странную штуку над динамиком.
Опаньки! Энто еще что за кочерга? Да и название фирмы совершенно незнакомое. Модель "THE sound R 1018"
Поиск по названию на кассетнике загнал меня в тупик-это вообще религиозная организация "Библейский альянс" из США. Хорошо, что есть сайт радиомузея-там удалось узнать подробности.
В середине 70х, религиозная организация "Библейский альянс" делает необычный заказ: сделать магнитофонный плеер с полностью автономным питанием и желательно покомпактней и подешевле. Что им тогда могли предложить инженерные умы? конечно единственно проверенный источник питания : ручной генератор или динамо, известный всем нам еще со школьной скамьи.
Я еще надеялся, что внутри есть маленький аккумулятор, который хотя бы пол часика сможет питать магнитофонный плеер, накопив энергию от ручного генератора.
Увы, оказалось нет никакого аккумулятора-хочешь слушать, крути ручку. Перестал крутить-магнитофон остановился. Практически электронная шарманка на компакт-кассете.
Впрочем не все так грустно: в стационарных условиях можно подключить к сети 220 вольт.
А ручной генератор для миссионеров, проводящих проповеди где нибудь на природе или вдали от цивилизации. . Выпускали это чудо аппарат в Гонконге.
Из подробностей удалось только узнать, что этот завод сгорел при странных обстоятельствах, а фирма производитель разорилась.
Магнитофон комплектовался приличной фонотекой и даже были записи для России
Вот короткое видео, как эта шарманка работает:
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Все таки был прав старина Пушкин:
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крутил музыку в самом прямом смысле !