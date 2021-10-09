Видел я чудеса техники, но такой кассетник с ручкой генератора - впервые

Опаньки! Энто еще что за кочерга? Да и название фирмы совершенно незнакомое. Модель "THE sound R 1018"





Поиск по названию на кассетнике загнал меня в тупик-это вообще религиозная организация "Библейский альянс" из США. Хорошо, что есть сайт радиомузея-там удалось узнать подробности.

В середине 70х, религиозная организация "Библейский альянс" делает необычный заказ: сделать магнитофонный плеер с полностью автономным питанием и желательно покомпактней и подешевле. Что им тогда могли предложить инженерные умы? конечно единственно проверенный источник питания : ручной генератор или динамо, известный всем нам еще со школьной скамьи.



