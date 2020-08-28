Не смотрите телевизионные программы перед обедом

Слегка адаптированная профессора Преображенского заиграла новыми красками... И не думайте, что я противник российских телеканалов. Нет, я не переношу российское телевидение ничуть не меньше, чем любое другое.
Канал "Россия 1"
Всё внимание на левый верхний угол
Если встретите журналиста (любого), то ни в коем случае не разговаривайте с ним
Россия 24
Бывает...
Нанять бы им корректора что ли...
Первый канал и ВЦИОМ так и не осилили секрет 100%
НТВ может полголовы заместить логотипом... профессионально
Вместо эпилога
В настоящее время собираю аналогичную подборку, посвящённую украинским СМИ. Если несложно - поделитесь трешаком в комментариях, буду очень признателен
Источник:
Ссылки по теме:
- Русский как неродной: 25+ примеров, которые способны довести граммар-наци до депрессии
- Ещё одной реформы образования Россия просто не выдержит
- Опечатки года: так опозориться — это ещё постараться надо
- Снова сом, платежеспособные обои, астреоханддрост и гимогогия
- Увокоируют пулицос и это какрастыке не брет
0
Новости партнёров
Загрузка...
© Библия Онлайн, 2003-2020.