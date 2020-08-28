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Не смотрите телевизионные программы перед обедом

Не смотрите телевизионные программы перед обедом (20 фото + 1 гиф)

Автор:
28 августа 2020 10:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: опечатки   ошибки   первый канал   подборка   россия 1   россия 24   сми   юмор   
1961
21

Слегка адаптированная профессора Преображенского заиграла новыми красками... И не думайте, что я противник российских телеканалов. Нет, я не переношу российское телевидение ничуть не меньше, чем любое другое.

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Метки: опечатки   ошибки   первый канал   подборка   россия 1   россия 24   сми   юмор   
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13  комментариев
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201
Татьяна 3 часа назад
И фишки не читайте. Тут всё расскажут что будет перед обедом...
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−4
Ингеборг Дапкунайтович 2 часа назад
Я телевизоры 15 лет назад выкинул из дома, мне страшно жить рядом с теми, кто смотрит российское телевидение, я не вожу дружбу с теми, кто смотрит телевизор, я российских журналистов, которые подходят ко мне брать интервью, посылаю сразу на три буквы,я удивлён, на что способен человеческий мозг, не замусоренный этим дерьмом
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20k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
вы ещё укротв не смотрели там треш и угар черезодын
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5k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Не смотрите телевизионные программы перед обедом
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7
D.G. 3 часа назад
Есть канал на YouTube ,называется -Антизомби .Вот там как раз о "трешаке"
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908
D12735 3 часа назад
Не смотрите телевизионные программы перед обедом
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40k
Andrey 3 часа назад
Не смотрите телевизионные программы перед обедом
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10k
Элитный тигр 3 часа назад
Слегка адаптированная профессора Преображенского заиграла новыми красками...(с) Первая фраза поста данного аффтора поставила меня в тупик. А ведь сам других во что-то носом тыкает.
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11
voda37 Элитный тигр 3 часа назад
Что ж ты смотришь на сучок в глазу ближнего твоего, а в своем глазу бревна не замечаешь?Матфея 7:3
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1k
Дмитрий voda37 2 часа назад
Эти "сучки" из каждого утюга лезут- их сложно не заметить даже те, кто бы и рад не замечать
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−4
Ингеборг Дапкунайтович Элитный тигр 2 часа назад
Не думал, что умышленно так назван заголовок, соответственно содержанию?)
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