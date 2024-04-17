В Омске горе-грабитель подорвал банкомат, но не смог добраться до денег

Неизвестный мужчина устроил взрыв в офисе Сбербанка на улице Краснознамённой в Омске. Злоумышленник, решивший во что бы то ни стало разбогатеть, отказался от старой-доброй монтировки в пользу газа, с которым немного переборщил. Банкомат и всё что было вокруг, включая двери и окна, разворотило до неузнаваемости, а вот кассета с деньгами осталась целой. Достать заветные полтора миллиона рублей, которые там находились, мужчина не смог. Пришлось уходить с пустыми руками.