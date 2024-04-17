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В Омске горе-грабитель подорвал банкомат, но не смог добраться до денег

В Омске горе-грабитель подорвал банкомат, но не смог добраться до денег

Автор:
17 апреля 2024 14:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Омск   Сбербанк   банкомат   взрыв   попытка кражи   
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Кассета с деньгами оказалась прочнее целого офиса.

Неизвестный мужчина устроил взрыв в офисе Сбербанка на улице Краснознамённой в Омске. Злоумышленник, решивший во что бы то ни стало разбогатеть, отказался от старой-доброй монтировки в пользу газа, с которым немного переборщил. Банкомат и всё что было вокруг, включая двери и окна, разворотило до неузнаваемости, а вот кассета с деньгами осталась целой. Достать заветные полтора миллиона рублей, которые там находились, мужчина не смог. Пришлось уходить с пустыми руками.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, а злоумышленник смог скрыться с места преступления. Но вряд сможет далеко убежать, его поисками занимается едва ли не вся полиция города. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

"Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Среди граждан пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу в особо крупном размере", — сообщили в МВД.

Источник:

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Метки: Видео   Омск   Сбербанк   банкомат   взрыв   попытка кражи   
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14  комментариев
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12k
zlopisec 2 часа назад
- А что значит 20-150 килотонн?
- Мы думали 20, а оно как ипануло....
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10k
Zhora 21 минуту назад
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15k
jnkbxybr Полчаса назад
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15k
Иван Иваныч 40 минут назад
Во как надо.
Ссылка www.youtube.com
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4k
shyrik 52 минуты назад
Тукан-тяжеловоз какой-то. Банкомат, в частности сейфовый отсек, намертво прикручен к полу. Вскрыть сейф на месте, просто не реально. Датчики газа там тоже есть, тревога уйдет, 3-5 минут и пожалуют ребята, которые не понимают шуток. Зона 24, после закрытия офиса, под постоянным контролем центр-мониторинга, если есть посетитель.
Что у этих балбесов в голове?!
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95
Иван Сивиркин shyrik 13 минут назад
Жажда денег, что еще то. Машину хочется, квартиру хочется, что теперь, работать идти чтоли??
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3k
Relost 53 минуты назад
Самое интерестное что банкомат ы случае "шухера" заливает все деньги краской, на что расчитывал этот гений не понятно.
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6k
fkamash Час назад
Уроки физики в школе пропускать не надо потому что
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7k
Lexx 2 часа назад
В банкомате две кассеты. Одна с принятыми купюрами, другая на выдачу. Не выдаёт он принятые деньги, как многие думают. С такой опцией, аппарат был бы в три раза больше размером.
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159
risti Lexx Час назад
есть разные вроде как, было дело что закинул купюру, а потом решил снять обратно - мне её же и выдало
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1k
roman-delisov 2 часа назад
Газ на пол не брызгают, и он на полу не горит.
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Burzum
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