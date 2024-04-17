В Омске горе-грабитель подорвал банкомат, но не смог добраться до денег

Кассета с деньгами оказалась прочнее целого офиса.
Неизвестный мужчина устроил взрыв в офисе Сбербанка на улице Краснознамённой в Омске. Злоумышленник, решивший во что бы то ни стало разбогатеть, отказался от старой-доброй монтировки в пользу газа, с которым немного переборщил. Банкомат и всё что было вокруг, включая двери и окна, разворотило до неузнаваемости, а вот кассета с деньгами осталась целой. Достать заветные полтора миллиона рублей, которые там находились, мужчина не смог. Пришлось уходить с пустыми руками.
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Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, а злоумышленник смог скрыться с места преступления. Но вряд сможет далеко убежать, его поисками занимается едва ли не вся полиция города. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).
"Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Среди граждан пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу в особо крупном размере", — сообщили в МВД.
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Что у этих балбесов в голове?!