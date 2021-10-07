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Группа ДДТ собрала за сутки 6 миллионов на выпуск нового альбома, побив рекорд

Группа ДДТ собрала за сутки 6 миллионов на выпуск нового альбома, побив рекорд (1 фото)

Автор:
07 октября 2021 12:53
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: ynews   Шевчук   ддт   деньги   интересное   милота   новый альбом   фото   
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ДДТ - российская рок-группа, основанная в 1980 году в Уфе художником и поэтом Юрием Шевчуком. Он же является автором песен и единственным постоянным участником. Музыканты объявили сбор на финансирование релиза и побили рекорд, собрав огромную сумму.

За сутки поклонники ДДТ перечислили музыкантам 6 миллионов рублей. Похоже, они очень сильно ждут выход нового альбома. Шевчук объявил о возможности оформить предзаказа будущего альбома на краудфандинговой платформе с целью профинансировать релиз. Музыкант заявил, что впервые в жизни просит у кого-то деньги, но на это его толкнули финансовые трудности, связанные с пандемией. Участниками крауд-кампании стали более двух тысяч поклонников группы, сообщает ТАСС.

Новый альбом группы ДДТ выйдет на цифровых площадках 28 октября.


Предыдущий рекорд принадлежал группе "Алиса", которая в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллионов рублей.


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Метки: ynews   Шевчук   ддт   деньги   интересное   милота   новый альбом   фото   
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20  комментариев
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6k
Серега 2 часа назад
Купил брату, фанату ДДТ альбом "Это всё" на пластинке с автографом Шевчука за 12 тысяч рублей - отличны подарок на день рожденья.
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268
Cаня 2 минуты назад
Время слушать ДДТ.
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220
Flexx U Полчаса назад
Бог в помощь дядя Юра!
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18k
Сергей Костюнин 47 минут назад
Что такое осень .........
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−160
Кукулькан Час назад
Здесь набежали выродки господина Пригожина (повара-рецидивиста), отрабатывают заказ своего шефа
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1k
Ян Баян Час назад
Шевчук, тупой кретин. А собирать бабло с народа на альбом, это просто убого. ДДТ, уйдите хотя бы достойно!
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1k
K_II_T 2 часа назад
А где собирают?
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14k
Hairy. 2 часа назад
Сволота пригожинская как перья то распушила
Верный знак, что люди всё правильно делают!
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Они еще кому-то нужны ?
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1k
Konradini 2 часа назад
Этот тот, который подпевал подонкам, которые валили Великую Страну?! Рещили ЭТО снова вытащить на свет? И схемка финансирования от инагентов поменялась - "пожертвования"! Ну, в общем, этого следовало ожидать.
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21k
Inter 2 часа назад
нет денег-иди работай
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814
poбт 2 часа назад
не понял для чего в 2021г побираться на "запись" альбома

у каждого из этих чепушил своя личная студия звукозаписи, а треки по подписке в интернетах
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
А как Вас зовут, извините? Шевчук.
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