Группа ДДТ собрала за сутки 6 миллионов на выпуск нового альбома, побив рекорд

За сутки поклонники ДДТ перечислили музыкантам 6 миллионов рублей. Похоже, они очень сильно ждут выход нового альбома. Шевчук объявил о возможности оформить предзаказа будущего альбома на краудфандинговой платформе с целью профинансировать релиз. Музыкант заявил, что впервые в жизни просит у кого-то деньги, но на это его толкнули финансовые трудности, связанные с пандемией. Участниками крауд-кампании стали более двух тысяч поклонников группы, сообщает ТАСС.

Новый альбом группы ДДТ выйдет на цифровых площадках 28 октября.

Предыдущий рекорд принадлежал группе "Алиса", которая в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллионов рублей.