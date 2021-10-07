Группа ДДТ собрала за сутки 6 миллионов на выпуск нового альбома, побив рекорд

ДДТ - российская рок-группа, основанная в 1980 году в Уфе художником и поэтом Юрием Шевчуком. Он же является автором песен и единственным постоянным участником. Музыканты объявили сбор на финансирование релиза и побили рекорд, собрав огромную сумму.
За сутки поклонники ДДТ перечислили музыкантам 6 миллионов рублей. Похоже, они очень сильно ждут выход нового альбома. Шевчук объявил о возможности оформить предзаказа будущего альбома на краудфандинговой платформе с целью профинансировать релиз. Музыкант заявил, что впервые в жизни просит у кого-то деньги, но на это его толкнули финансовые трудности, связанные с пандемией. Участниками крауд-кампании стали более двух тысяч поклонников группы, сообщает ТАСС.
Новый альбом группы ДДТ выйдет на цифровых площадках 28 октября.
Предыдущий рекорд принадлежал группе "Алиса", которая в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллионов рублей.
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у каждого из этих чепушил своя личная студия звукозаписи, а треки по подписке в интернетах
До пандемии доходы от подписок составляли процентов 10% заработка исполнителей, основной доход - концерты. В прошлом году у ДДТ был один концерт, в этом 4.