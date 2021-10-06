Демотиваторы недели, а в середине поста-сюрприз

37.

Художник из Томска Евгений Швенк продолжает серию иллюстраций под названием "Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове", перерисовывая известных и популярных персонажей советских (и российских) мультфильмов, чтобы показать нам, как они могли бы выглядеть в более современном и реалистичном мире.