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Демотиваторы недели, а в середине поста-сюрприз

Демотиваторы недели, а в середине поста-сюрприз (48 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 16:10
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   
3103
48
1
Картинки с подписями на позитиве.

Авторский пост

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Метки: Разное   Юмор   картинки   
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8  комментариев
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460
Ольга 4 часа назад
А зачем их перерисовывать? Они хороши в мультфильмах как есть.
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21k
Влад 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Комментарий к фото
Пипец как официанту не легко.
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15k
Corvus Corax 4 часа назад
к п.39
Ссылка youtu.be
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219k
Кaleidoscope Автор поста 4 часа назад
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13k
Совранский 4 часа назад
Чудный город Плёс! Это не картинка, это - фото!
Спасибо автор, надо съездить пока осень не закончилась!
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Кaleidoscope
так себе
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