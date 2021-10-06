Демотиваторы недели, а в середине поста-сюрприз

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Картинки с подписями на позитиве.
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Ну а теперь сюрприз позитива...Томский художник продолжает показывать, какими популярные мультперсонажи рисуются у него в голове
Художник из Томска Евгений Швенк продолжает серию иллюстраций под названием "Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове", перерисовывая известных и популярных персонажей советских (и российских) мультфильмов, чтобы показать нам, как они могли бы выглядеть в более современном и реалистичном мире.
Авторский пост
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Спасибо автор, надо съездить пока осень не закончилась!